Der europäische Chef des Autokonzerns Stellantis, Jean-Philippe Imparato, warnt vor möglichen Werksschließungen – ausgelöst durch die verschärften CO₂-Vorgaben der EU. Sollten sich die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht bis Jahresende ändern, sehe sich der Konzern gezwungen, "harte Entscheidungen" zu treffen, sagte Imparato am Dienstag in Rom. In zwei bis drei Jahren drohten sonst Strafzahlungen in Milliardenhöhe – bis zu 2,5 Mrd. Euro, so der Manager.

Doch so dramatisch sich die Warnung anhört: Die CO₂-Grenzwerte sind nicht das einzige – und wohl auch nicht das größte – Problem für Stellantis. Denn hinter den Kulissen kämpft der Konzern mit einer ganzen Reihe hausgemachter Schwierigkeiten. Die Autoproduktion in Italien fiel auf ein Niveau wie zuletzt 1956, die Verkaufszahlen stürzen ab – sogar Traditionsmarken wie Alfa Romeo und Maserati wackeln. Das jüngste US-Zollpaket wirkt da nur noch wie der letzte Tropfen im längst übergelaufenen Fass.

>>> Neustart im Juli: KTM schließt Insolvenz ab, Produktion kehrt zurück

Imparato skizzierte zwei denkbare Wege, um Strafzahlungen zu vermeiden: Entweder verdopple Stellantis den Absatz von Elektroautos – was er selbst für unrealistisch hält – oder das Unternehmen drossele die Produktion von Verbrennern, um den E-Anteil in der Flotte künstlich zu erhöhen. Letzteres könnte allerdings Werksschließungen zur Folge haben. Als mögliches Beispiel nannte er das italienische Werk Atessa, wo Transporter gebaut werden.

Bleiben Sie informiert über die entscheidenden Entwicklungen in der europäischen Industrie – von der Transformation der Automobilbranche über strategische Neuausrichtungen großer Konzerne wie Stellantis bis hin zu regulatorischen Weichenstellungen im Zeichen von Klimazielen und Elektromobilität. Unser Daily Briefing liefert Ihnen jeden Werktag um 7 Uhr kompakt und zuverlässig, was die Industrie wirklich bewegt.