Chance



Für Oberösterreichs Wirtschaft ist das eine historische Chance: Heimische Unternehmen verfügen über exzellentes Know-how in Schlüsselbereichen wie Automotive, Anlagen- und Maschinenbau, Cybersecurity sowie Werkstofftechnik. Diese Kompetenzen sind essenziell für die Sicherheitsarchitektur der Zukunft. Der gestiegene Bedarf an sicherheitsrelevanter Technologie, gepaart mit der Innovationskraft und den Stärkefeldern der oberösterreichischen Wirtschaft, lässt in vielen Unternehmen neue Geschäftsfelder entstehen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Dual-Use-Technologien – also Anwendungen, die sowohl zivil als auch sicherheitsrelevant genutzt werden können.



"Gebot der Stunde."



„Die Sicherheits-Allianz OÖ ist angesichts der globalen Herausforderung ein Gebot der Stunde. Die sicherheitspolitische Neuausrichtung Europas eröffnet Oberösterreich als Wirtschafts-, Arbeits- und Innovationsstandort enorme Chancen, die wir nutzen wollen. Unser Ziel ist es, heimische Unternehmen zu vernetzen und ihnen den Zugang zu europäischen Programmen und Ausschreibungen zu erleichtern. Dadurch leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in Europa, sondern sichern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Oberösterreich.

Die ‚Sicherheits-Allianz OÖ‘ ist daher nicht nur ein sicherheitspolitisches Projekt – sie ist auch ein wirtschafts- und standortpolitisches Zukunftsprogramm für unser Land“, erläutert Landeshauptmann Stelzer. „Damit unsere Unternehmen ihr Know-how auch europaweit einbringen können, braucht es faire und praktikable Rahmenbedingungen. Ein wichtiger Schritt dafür sind beschleunigte Verfahren für Exportgenehmigungen innerhalb der EU, selbstverständlich im Einklang mit unserer Neutralität“, erklärt Stelzer.