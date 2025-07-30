Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors bleibt auf Wachstumskurs: Seit dem Börsengang im Oktober 2024 im Scale-Segment der Frankfurter Börse und dem darauffolgenden Listing in Wien hat das Unternehmen seine Eigenkapitalbasis mit rund 2,8 Mio. Euro aus der Platzierung von 200.000 neuen Aktien gestärkt. Operativ konnte der Hersteller im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 9 % auf 41,7 Mio. Euro erzielen, bei einer EBIT-Marge von beachtlichen 24 % und einem Bilanzgewinn von 7,81 Mio. Euro.

Für das laufende Jahr plant das Management eine Umsatzsteigerung von mindestens 40 % und die Ausweitung der Motorenproduktion auf über 1.250 Einheiten, nachdem 2024 noch 729 Einheiten gefertigt wurden. Der aktuelle Auftragsbestand beläuft sich auf rund 150 Mio. Euro, gestützt durch feste Verträge, Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen mit Laufzeiten bis 2027.

