Rüstungsindustrie Europa : Milliardenregen für Rheinmetall: Neue Werke, neue Märkte, neue Macht

12.11.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Milliardenboom bei Rheinmetall: Der Rüstungskonzern liefert Panzer, Munition und Flugabwehrsysteme im Rekordtempo – befeuert von der NATO-Aufrüstung und Milliardenaufträgen der Bundeswehr. Neue Werke in Europa und der Einstieg in den Schiffbau treiben das Wachstum – doch hohe Investitionen und das schwächelnde Autogeschäft bremsen die Marge.

Inhalt

Rheinmetall at DEFEA 2025: Strong partner for international armed and security forces

Rheinmetall auf der DEFEA 2025 - kaum ein Unternehmen profitiert so stark vom Rüstungsboom in Europa.

- © Rheinmetall AG

Dominique Otto