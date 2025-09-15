Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat eine Einigung mit der Bremer Werftengruppe Lürssen über die Übernahme ihrer Marinesparte Naval Vessels Lürssen (NVL) erzielt. Wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte, sei der Abschluss des Geschäfts „vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden“ geplant.

Ziel sei es, die Übernahme Anfang 2026 abzuschließen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Angesichts der hohen Umsätze beider Firmen wird jedoch von einem milliardenschweren Deal ausgegangen, bei dem eine erhebliche Summe an die Eigentümer der Lürssen-Gruppe fließen dürfte.