Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat gemeinsam mit dem norwegischen Partner Nammo einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Das Verteidigungsministerium in Stockholm bestellte Munition im Wert von rund fünf Milliarden schwedischen Kronen – umgerechnet etwa 450 Millionen Euro. Laut Verteidigungsminister Pål Jonson ist der Auftrag ein strategischer Beitrag zur nationalen Sicherheit und zur NATO-Fähigkeit des Landes.

Rheinmetall profitiert seit 2022 deutlich vom sicherheitspolitischen Kurswechsel in Europa. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und wachsender geopolitischer Spannungen investieren viele NATO-Staaten massiv in Verteidigung. Die skandinavischen Länder, Deutschland und Polen erhöhen ihre Budgets deutlich, um die Zwei-Prozent-Zielmarke des Bündnisses zu erfüllen.

Auch global wächst die Nachfrage nach Rüstungsgütern – etwa durch Spannungen in Ostasien und Aufrüstung in Südkorea, Japan und Taiwan. Rheinmetall hat sich als zentraler Ausrüster der europäischen Sicherheitsarchitektur positioniert – mit Fokus auf Munition, Fahrzeugtechnik und moderne Waffensysteme.