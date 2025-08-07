Die deutsche Rüstungsfirma Rheinmetall profitiert weiter massiv vom globalen Verteidigungsboom: Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um satte 24 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte auf 475 Millionen Euro – ein Plus von 18 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 63 Milliarden Euro einen historischen Höchstwert.

„Unsere Bücher sind voll – und sie werden sich weiter füllen“, sagte Konzernchef Armin Papperger. Sein Ziel ist klar: Rheinmetall soll zum globalen Rüstungschampion aufsteigen.

Weniger erfreulich läuft es im zivilen Bereich: Vor allem das Geschäft mit der Autoindustrie sowie Anlaufkosten für neue Werke – etwa in Weeze – drücken auf die Marge. Die operative Ergebnismarge sank leicht auf zehn Prozent.

Trotzdem bleibt der Ausblick stabil: Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine erlebt die europäische Rüstungsindustrie eine Zeitenwende – und Rheinmetall steht dabei an vorderster Front.

