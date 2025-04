Rheinmetall betreibt zahlreiche Werke, die bislang auf die Herstellung von Komponenten für die Automobilindustrie spezialisiert waren. Doch die Zeichen stehen auf Transformation. So kündigte das Unternehmen an, zwei seiner Werke in Berlin und Neuss auf Rüstungsfertigung umzustellen. In Zukunft sollen dort unter anderem Schutzkomponenten, mechanische Teile für Militärfahrzeuge und Ausrüstung produziert werden.

>>> Rüstung in Österreich und Europa : "Superjahrzehnt der Defence"

Diese Umstellung sei nicht nur eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage, sondern auch ein strategischer Schachzug, um unabhängig von der schwächelnden Autozulieferbranche zu werden.

Rheinmetall investiert massiv in KI-basierte Sensorik, automatisierte Aufklärungssysteme und vernetzte Gefechtsführung. Diese Technologien sollen in Zukunft noch stärker in Rüstungssysteme integriert werden, um den Anforderungen moderner Kriegsführung gerecht zu werden.

Parallel arbeitet der Konzern an der Weiterentwicklung von unbemannten Fahrzeugen (Drohnen und Bodenplattformen), die in Zukunft eine zentrale Rolle bei Aufklärung und Logistik spielen könnten.