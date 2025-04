Darüber hinaus stehen weitere Verträge kurz vor der Unterzeichnung, die den Auftragsbestand von Steyr Motors über das Jahr 2027 hinaus um weitere EUR 150 Mio. erhöhen würden. Der Vorstand geht zudem davon aus, dass sich dieses Volumen durch langfristige Rahmenverträge im Verteidigungsbereich noch deutlich erhöhen wird.

>>> Steyr Motors: Börsengang bringt 15,5 Mio Euro

"Wir sind fest davon überzeugt, dass die globalen Marktbedingungen kurz-, mittel- und langfristig erhebliche Chancen für Steyr Motors bieten. Die steigende Nachfrage nach hocheffizienten Antriebslösungen eröffnet uns immense Wachstumspotenziale in allen Geschäftsbereichen. Während unsere Aktivitäten in Asien insbesondere unser ziviles Segment stärken, speist sich die Sonderkonjunktur im Defense-Geschäft vor allem aus den steigenden Wehretats der NATO-Staaten. Ich gehe davon aus, dass wir hier zusätzlich noch von Skaleneffekten profitieren werden und schaue gemeinsam mit meiner Mannschaft extrem positiv in die Zukunft der Steyr Motors", so Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.