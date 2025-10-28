Der Rüstungskonzern Rheinmetall, Europas größter Munitionshersteller, und der NATO-Mitgliedstaat Bulgarien haben sich auf ein gemeinsames Joint Venture zur Errichtung eines neuen Werks für Schießpulver und Munition verständigt. Wie die Regierung in Sofia mitteilte, beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund eine Milliarde Euro. Rheinmetall wird mit 51 Prozent die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, während Bulgarien 49 Prozent übernimmt..

>>> Rheinmetall boomt dank Kriegswirtschaft

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns Bulgarien entgegenbringt, und werden dem Land ein ebenso verlässlicher wie leistungsfähiger Partner sein“, erklärte der Konzern bereits im August. „Näheres werden wir nach Unterzeichnung der Verträge mitteilen.“ Weitere Werke sind offenbar in Litauen und Rumänien geplant.