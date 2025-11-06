Rüstungsindustrie : Rheinmetall auf Rekordkurs: Panzer, Munition und Luftabwehr treiben Milliardenwachstum

06.11.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Rheinmetall erlebt den größten Aufschwung seiner Geschichte – und stößt an seine Grenzen. Angetrieben von der geopolitischen Zeitenwende liefert der Konzern Panzer, Munition und Flugabwehrsysteme im Rekordtempo. Milliardenaufträge der Bundeswehr, neue Werke in Europa und die Expansion in den Schiffbau lassen die Umsätze explodieren – doch die Marge schrumpft, und das zivile Geschäft wankt.

Inhalt

Rheinmetall at DEFEA 2025: Strong partner for international armed and security forces

Rheinmetall auf der DEFEA 2025 - kaum ein Unternehmen profitiert so stark vom Rüstungsboom in Europa.

- © Rheinmetall AG

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
06.11.2025
Letzte Aktualisierung
06.11.2025
Dominique Otto