Der Rüstungskonzern Rheinmetall bleibt auf Erfolgskurs. Dank steigender Rüstungsausgaben der NATO-Staaten legte der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um rund 20 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 613 auf 724 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Deutschlands größter Rüstungskonzern profitiert stark von der Aufrüstung der europäischen Streitkräfte. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist die Nachfrage nach Munition, Fahrzeugen und Waffen rasant gestiegen. Rheinmetall gilt als einer der wichtigsten Lieferanten der Bundeswehr und ist zugleich der größte Artilleriemunitionshersteller Europas.

Mit der geplanten Übernahme der Marinesparte der Lürssen-Werft will das Unternehmen sein Portfolio erweitern und künftig auch im Schiffbau mitmischen. „Mit den Projekten, die wir in der Pipeline haben, werden wir künftig in allen wichtigen Bereichen ein relevanter Akteur sein – zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum“, sagte Vorstandschef Armin Papperger.