Hau Lee ist dieser Tage ein viel beschäftigter Mann. Gerade ist er aus den Niederlanden nach Stanford zurückgekehrt, vorher war er in South Carolina, als nächstes stehen Reisen nach Mexico und Hong Kong auf seinem Kalender. Ein dichter Programm für einen Pensionisten. Vor einem Jahr ist Lee als Professor für Operations, Information und Technologie auf der Stanford University in den Ruhestand gegangen, doch die Nachfrage nach seiner Expertise als einer der besten Kenner globaler Lieferketten ist ungebrochen.

>>> Warum Europa es nicht schafft, seine Handelsbeziehungen verlässlich zu stärken.

„Die globale Lieferkette steht kopf“, diagnostizierte Lee kürzlich bei einem Vortrag auf der Hong Kong University, wo er vor mehr als vierzig Jahren sein Studium begann. Die Gründe dafür seien vielfältig, einer, so Lee, hebe sich aber besonders hervor: die Unvollständigkeit der Lehren, die aus der Covid-19-Pandemie gezogen wurden und die sich auf die Formel „China plus eins“ verdichten ließen. Darin käme der Glaube zum Ausdruck, um in Zukunft gegen Lieferkettenverwerfungen gerüstet zu sein, würde es im Großen und Ganzen reichen, Ersatzlieferanten außerhalb des geopolitisch exponierten China zu finden.

