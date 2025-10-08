Sieht aus, als würde es nur schlechte Optionen geben: Entweder steigen die Preise oder das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich oder wir bekommen gleich beides.

Felbermayr: Es kann sein, dass gewisse Transportkorridore teurer werden, weil dort das Umschichten von Verkehren zu Engpässen führt. Bei anderen Korridoren wird es wahrscheinlich anders sein. Insofern sind die eingangs erwähnten Index-Zahlen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Denn wenn ein Index gleichbleibt, bedeutet das nicht, dass innerhalb des Index alles ruhig bleibt. Es könnte zum Beispiel sein, dass der amerikanische Pazifik-Handel unter Stress gerät und so im Index den vielleicht günstigeren atlantischen Handel verdeckt. Klar ist aber: Was wir auf jeden Fall sehen werden, sind höhere Volatilitäten und weniger Verlässlichkeit.

Staberhofer: Verlässlichkeit kann in diesem Umfeld aber auch bedeuten, dass man ab einem gewissen Moment sagt: Ich steige aus einem Markt aus, in dem ich weder den Preis noch die Verfügbarkeit garantieren kann. Europa fehlt diese Form von Verlässlichkeit, Europa lässt zu, dass Trump es vor sich hertreibt. China agiert da viel entschiedener. Die Chinesen haben sich das ganze Bündel der Trumpschen Maßnahmen angesehen und dann überlegt, wo sie dem etwas entgegensetzen können, und das auch getan. Sie haben einen Ausfuhrzoll auf Rohstoffe eingeführt mit Fokus auf Amerika und jetzt bleiben sie dabei, ohne sofort bei jedem Trump-Posting die Richtung zu ändern. Das wirkt verlässlicher als die europäische Unentschiedenheit. Es reicht, wenn Trump unverlässlich ist, die europäischen Leader sollten es nicht sein.

Kann man sagen, dass das Fehlen von Verlässlichkeit die einzige Konstante im Denken und Handeln von Donald Trump ist?

Felbermayr: Über sein Seelenleben können wir nur spekulieren, letztlich aber auch darüber, wie er die Wirkungsmechanismen zwischen seinen Politiken und seinen Zielen sieht, denn die passen oft nicht zusammen. Nur als Beispiel: Der Wunsch, China wirtschaftlich klein zu halten, spricht eigentlich gegen Zölle für Südkorea, für Japan, für Europa. Trump hat aber diese Zölle verhängt und jetzt will er Deals machen. Das ist immerhin eine Chance, auf wenigstens ein bisschen Verlässlichkeit, auch wenn wir wissen, dass er als Vertragspartner nicht sehr vertrauenswürdig ist. Doch ein Vertrag bindet ihn mehr als kein Vertrag. Und damit hätten wir mehr Verlässlichkeit als vorher.

Staberhofer: Wobei man auch sagen muss: Nicht jede Unzuverlässigkeit lässt sich auf Trump zurückführen. Europa hat sich auch selbst beschädigt. Zuerst macht die EU mit dem Green Deal ein 6.000 Seiten dickes Manifest, in dem festgeschrieben wird, wie die Wirtschaft in den nächsten dreißig Jahren transformiert werden wird. Knapp sechs Jahre später erklärt man den großen Teil des Konvoluts für unrealistisch, traut sich das aber nicht zu sagen, sondern redet verschämt von Bürokratieabbau. Das schafft, etwa im Bereich der zukünftigen Abwicklung der CBAM-Zertifikate, eine unglaubliche Unsicherheit. Die Logistikdienstleister, die das abwickeln müssen, wissen überhaupt nicht, worauf sie sich einstellen sollen.