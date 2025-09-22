Während Haval, Chery und Geely die Schlagzeilen dominieren, hat sich auch Changan in Russland fest etabliert – wenn auch etwas leiser. Der staatliche Konzern aus Chongqing gilt in China als einer der größten Autobauer und verfolgt auch in Russland ehrgeizige Pläne.
2024 setzte Changan in Russland rund 75.000 Fahrzeuge ab, was einem Marktanteil von etwa fünf Prozent entspricht. Besonders erfolgreich sind die SUV-Modelle CS35 Plus und CS55, die im mittleren Preissegment angesiedelt sind und direkt mit Ladas Vesta-Varianten konkurrieren. Mit dem Uni-K bietet Changan außerdem ein höherwertiges Modell an, das sich im Segment der gehobenen Mittelklasse-SUVs bewegt.
Auch bei der Elektromobilität positioniert sich Changan früh: Erste Elektro-SUVs und Plug-in-Hybride wurden 2024 über russische Händler eingeführt – ein Markt, den bislang vor allem Tesla und westliche Marken dominierten. Offiziell hält sich Changan zwar mit Produktionsplänen in Russland zurück, doch Branchenexperten spekulieren, dass der Konzern mittelfristig von den freigewordenen westlichen Fabriken profitieren könnte, um eigene CKD-Montagen zu starten.
Damit ist Changan zwar noch nicht auf Augenhöhe mit Haval, Chery oder Geely, hat sich aber als verlässlicher Herausforderer etabliert – und könnte mit seiner breiten Modellpalette und staatlicher Rückendeckung in den kommenden Jahren stark wachsen.
