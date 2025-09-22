China Autos in Russland : China ersetzt Europa: So dramatisch verändert sich Russlands Autowelt

22.09.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
China-Autos übernehmen Russland: Nach dem Rückzug von Volkswagen, Renault und Toyota wandelt sich der russische Automarkt rasant. Chinesische Marken wie Haval, Chery, Geely und Changan dominieren zunehmend das Straßenbild. Ihr Marktanteil stieg von 18 auf 61 Prozent – ein dramatischer Umbruch, der zeigt: China füllt die Lücke, die Europas Autobauer hinterlassen haben.

Saint-Petersburg, Russia - 18 February 2020: BYD company website page logo on laptop display. Screen with icon, Illustrative Editorial.

Nach dem Exodus westlicher Hersteller prägen chinesische Marken den russischen Automarkt.

