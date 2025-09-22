Russlands Automarkt hat sich in wenigen Jahren komplett gewandelt. Wo früher Volkswagen, Renault oder Toyota die Straßen beherrschten, prägen heute Marken aus China das Bild. Nach dem Rückzug westlicher Hersteller sind es vor allem Haval, Chery, Geely und Changan, die die entstandene Lücke füllen – und das mit erstaunlicher Geschwindigkeit.

Bereits zwei Drittel aller Neuwagen in Russland tragen inzwischen ein chinesisches Logo. Unterstützt von staatlichen Förderungen, Montagewerken im Land und einer aggressiven Modellpolitik haben sich die chinesischen Konzerne zu den neuen Platzhirschen entwickelt. Russland ist damit nicht nur zu einem Rettungsanker für Chinas Autoindustrie geworden, sondern zugleich zu einem Symbol für die tektonische Verschiebung der Kräfte im globalen Autogeschäft.