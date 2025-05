Im Rahmen der KTM-Prüfungstagsatzung im Januar meldeten rund 1.200 Gläubiger Forderungen in Höhe von etwa 2,2 Milliarden Euro an. Im Februar akzeptierten sie den Sanierungsplan, der ihnen eine 30-prozentige Barquote zusichert. Trotz mehrfacher Finanzspritzen durch den indischen Miteigentümer Bajaj, musste die Produktion Anfang Mai erneut gedrosselt werden. Grund dafür sind gestörte Lieferketten infolge der Insolvenz – das Werk in Mattighofen steht derzeit still. Geplant ist eine Produktionspause von drei Monaten, doch ob dieser Zeitraum eingehalten werden kann, ist offen.

In der Regel gehen vor einer finanziellen Beteiligung durch Investoren vertragliche Vereinbarungen voraus, die bei börsennotierten Unternehmen mitunter eine Ad-hoc-Mitteilung erfordern würden. Daher ist es unwahrscheinlich, dass erst kurz vor Ablauf der Frist Informationen über neue Eigentümer publik werden. Die Börse jedoch zeigt sich zuversichtlich: Die Aktie der Pierer Mobility AG, der KTM-Muttergesellschaft, hat sich nach einem Abwärtstrend seit Ende Februar im Mai wieder leicht erholt. Zum Börsenschluss am Donnerstag notierte sie bei 17,22 Euro.