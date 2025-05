Der Weg zur finanziellen Stabilisierung des Agrarkonzerns BayWa AG ist weitgehend frei. Sowohl Aktionäre als auch Gläubiger stimmten dem umfangreichen Restrukturierungsplan nach dem StaRUG-Gesetz mit großer Mehrheit zu. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag nach einer entscheidenden Versammlung am traditionsreichen Münchner Nockherberg mit.

Hintergrund der Sanierungsmaßnahmen sind Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe, die infolge einer schuldenfinanzierten Expansion entstanden sind. Der Restrukturierungsplan sieht eine Verlängerung der Schulden bis Ende 2028 vor – allerdings zu höheren Zinssätzen. Ursprünglich wären Verbindlichkeiten in Höhe von 1,41 Milliarden Euro bereits im Juni 2025 fällig gewesen. „Geld, das der Konzern nicht hat“, wie es heißt.

Einige Schuldscheingläubiger hatten sich zunächst gegen die Laufzeitverlängerung ausgesprochen, wurden jedoch im Rahmen der Gläubigerversammlung überstimmt. Nun muss noch das Amtsgericht München die Umsetzung formell bestätigen.