Die Europäische Union verändert ihre Stahlpolitik grundlegend. Lange lag der Schwerpunkt darauf, den Bau klimafreundlicher Produktionsanlagen mit staatlichen Milliardenhilfen zu ermöglichen. Inzwischen versucht Brüssel zusätzlich, einen verlässlichen Absatzmarkt für den dort produzierten Stahl zu schaffen. Dahinter steht eine einfache wirtschaftliche Erkenntnis: Neue Direktreduktionsanlagen können erhebliche Mengen Kohlendioxid einsparen, verursachen aber zunächst höhere Investitions-, Energie- und Rohstoffkosten. Ohne Abnehmer, die diese Mehrkosten tragen, bleibt die Umstellung für die Hersteller ein finanzielles Risiko.

Die EU setzt deshalb auf mehrere Instrumente, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Strengere Importquoten sollen den europäischen Markt vor den Folgen weltweiter Überkapazitäten schützen. Der CO₂-Grenzausgleich CBAM soll importierten Stahl schrittweise mit vergleichbaren Klimakosten belasten wie europäische Erzeugnisse. Der vorgeschlagene Industrial Accelerator Act soll öffentliche Aufträge und staatliche Förderprogramme für emissionsarme Materialien öffnen. Ein weiterer Gesetzesvorschlag könnte den Einsatz CO₂-armen Stahls in neuen Autos regulatorisch anrechenbar machen.

Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen bereits geltendem Recht und politischen Vorhaben. Die neuen Handelsregeln und CBAM sind in Kraft. Die Vorgaben für öffentliche Beschaffung und die geplanten Stahlgutschriften für Autohersteller befinden sich dagegen noch im europäischen Gesetzgebungsverfahren.