Die Europäische Verordnung (EU) 2023/956 führt ein CO₂-Grenzausgleichssystem (CBAM) ein, bei dem für CO₂-intensive Importwaren ein CO₂-abhängiger Zoll erhoben wird. Ziel dieser EU-Verordnung ist es, die Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Klimastandards („Carbon Leakage“) zu verhindern und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.



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Emissionsdaten müssen zudem von einer unabhängigen Stelle verifiziert werden, andernfalls kommen unverhältnismäßig hohe Zahlungen auf Basis von Standardwerten zur Anwendung. Bereits seit Jänner 2026 müssen Importeure ihre Importdaten eigenständig monitoren. Emissionsdaten müssen laufend erfasst werden.