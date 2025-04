Neben den drohenden Importwellen aus Drittstaaten betonte Grimm die bereits angespannte Lage der deutschen Stahlindustrie. Die Energiepreise seien in Deutschland zwei- bis dreimal so hoch wie in China und den USA, was die Wettbewerbsfähigkeit weiter schmälere. Hinzu kämen Überkapazitäten auf dem Stahlmarkt: Thyssenkrupp Steel verfügt derzeit über eine Produktionskapazität von 11,5 Millionen Tonnen Stahl, verkauft jedoch nur etwa 9 Millionen Tonnen pro Jahr. Bereits jetzt seien die Märkte durch Billigimporte unter Druck, weshalb das Unternehmen gezwungen sei, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

>>> Massive Kürzungen bis 2030 geplant: Thyssenkrupp streicht 11.000 Stellen

Grimm appellierte an die kommende Bundesregierung in Berlin, dringend Maßnahmen zu ergreifen. Er forderte wettbewerbsfähige Energiekosten und einen „zuverlässigen Grenzschutz“, um den Zustrom von Billigimporten zu begrenzen. „Und wir brauchen vor allen Dingen Planbarkeit“, so Grimm weiter. Thyssenkrupp Steel bekenne sich klar zum Standort Deutschland und wolle auch künftig der größte Stahlhersteller Deutschlands bleiben.