Halbleiter : Siltronic: Europas Wafer-Bollwerk gegen Asiens Chip-Dominanz

16.04.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Asien beherrscht die Halbleiterindustrie, China drängt nach vorn, neue Fabriken verschlingen Milliarden. Umso wichtiger werden Europas vorgelagerte Stufen der Wertschöpfung. Klaus Buchwald, COO des Münchner Waferherstellers Siltronic, zeigt, warum für Europa am Ende womöglich Spezial-Know-how und Kooperationen mehr zählen als die nächste Chipfabrik.
Siltronic

Waferfertgiung bei Siltronic: Ein erheblicher Teil des Verbrauchs und der Kapazitäten liegt in China, Korea und Taiwan.

- © Siltronic

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Erstveröffentlichung
16.04.2026
Letzte Aktualisierung
16.04.2026
Daniel Pohselt