Halbleiter : Siltronic: Europas Wafer-Bollwerk gegen Asiens Chip-Dominanz
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!
Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?
Bitte melden Sie sich hier an.
Wenn in Europa über Halbleiterpolitik gesprochen wird, richtet sich der Blick meist auf die großen Chipfabriken, auf milliardenschwere Ansiedlungen und auf die Frage, wie sich die Abhängigkeit von Asien reduzieren lässt. Klaus Buchwald, COO von Siltronic, setzte beim 9. Deutsch-Österreichischen Technologieforum, organisiert von der Deutschen Handelskammer in Österreich in Kooperation mit Fraunhofer Austria, bewusst früher in der Kette an.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Sein Argument: Ohne Wafer gibt es keine Chips – und ohne ein belastbares Ökosystem rund um diese Vorprodukte bleibt jede Debatte über Resilienz unvollständig.
Siltronic verortet sich genau an dieser Stelle der Halbleiterwertschöpfung. Es verarbeitet Polysilizium, zieht Kristalle und fertigt daraus Wafer, vor allem im im 300-Millimeter-Segment -, die wiederum die Grundlage für die weitere Halbleiterproduktion bilden. In dieser Logik seien Waferhersteller ein zentrales, oft zu wenig beachtetes Glied der Industrie. Buchwald verweist darauf, dass Siltronic zu den fünf weltweit führenden Waferherstellern zählt und sich dabei als einziger westlicher Produzent in dieser Spitzengruppe - mit unter anderem Sumco sowie Shin Etsu aus Japan, Globalwafers aus Taiwan, und SK Siltron aus Südkorea - sieht. Gerade mit Blick auf Lieferketten, Resilienz und die industrielle Basis Europas sei diese Position von erheblicher strategischer Bedeutung.
Der Manager verbindet diese Einordnung mit einem Hinweis auf die Kapitalintensität des Geschäfts. Siltronic erwirtschaftet rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz, gleichzeitig sei das Geschäft von hohen Investitionen geprägt. Neue Fabriken bewegen sich laut Buchwald in einer Größenordnung von zwei bis drei Milliarden Euro Kosten. Wer in diesem Segment mitspielen will, braucht also langen Atem, hohe Kapitaldisziplin und technologischen Vorsprung. Gerade deshalb sei die Waferproduktion kein Feld, das sich schnell oder mit politischem Willen allein neu aufbauen lasse.
Das erklärt Buchwalds grundsätzliche Skepsis gegenüber allzu einfachen industriepolitischen Erwartungen. Er machte deutlich, dass sich die weltweite Arbeitsteilung in der Halbleiterindustrie nicht binnen fünf oder zehn Jahren grundlegend umkehren lasse. Zwar könne Europa Schwerpunkte setzen, doch ein vollständiger regionaler Neuaufbau aller Segmente sei in kurzer Frist unrealistisch. Besonders deutlich wurde das in seiner Beschreibung der globalen Nachfrage- und Produktionsschwerpunkte: Ein erheblicher Teil des Verbrauchs und der Kapazitäten liege in China, Korea und Taiwan. Für Europa bedeute das, Prioritäten setzen zu müssen – etwa dort, wo der Kontinent bereits Stärken aufweist.
Siltronic als westlicher Gegenpol in einem asiatisch dominierten Markt
Zu diesen Stärken zählt Buchwald vor allem Leistungselektronik. Europa sei in bestimmten Segmenten der Halbleiterindustrie, insbesondere bei Power-Anwendungen, gut positioniert. Genau hier verortete er auch wichtige Kooperationsachsen mit österreichischen Standorten und Unternehmen. Er nennt Österreich als relevanten Markt und verweist auf Kundenbeziehungen in der Region. Entscheidend sei dabei, dass Wafer keineswegs standardisierte Massenware seien. Vielmehr müsse Siltronic kundenspezifisch entwickeln und fertigen. Kooperation beginne daher nicht erst bei politischen Programmen, sondern in sehr konkreten, technisch tiefen Beziehungen mit Abnehmern und Entwicklungspartnern.
Buchwald beschreibt die Lage so, dass chinesische Anbieter vor allem bei älteren Technologien an Gewicht gewinnen, während bei State-of-the-Art-Wafern der technologische Abstand aus seiner Sicht noch größer sei. Genau darin liegt für Siltronic der Handlungsauftrag: die Position im anspruchsvollen, technologisch führenden Segment zu halten. Das bedeutet für Buchwald nicht Abschottung, sondern beschleunigte Weiterentwicklung – und wieder Kooperation.
Diese Kooperationen beschrieb er auf mehreren Ebenen. Erstens in der Zusammenarbeit mit Kunden, etwa bei Power-Anwendungen für Elektromobilität, Stromnetze und energieeffizientere Systeme. Zweitens in der Kooperation mit Maschinenbau- und Anlagenpartnern. Als Beispiel nannte er die Ziehanlagen für Kristalle, die nur in enger Abstimmung mit den Herstellern weiterentwickelt werden könnten.
Pragmatismus in Singapur, Gründlichkeit in Burghausen
Auf die Frage nach Unterschieden bei der Unternehmenskultur verweist er auf den Pragmatismus in Singapur, wenn es um schnelle Anpassungen im Betrieb gehe, und auf die Gründlichkeit der Ingenieure in Burghausen, wenn Prozesse dauerhaft stabilisiert werden sollen. Die Stärke liege in der Kombination.
Buchwald bezifferte den Anteil von Siltronic am Weltmarkt auf rund 15 Prozent. Trotz eines Marktanteils von rund 15 Prozent würde ein Ausfall von Siltronic nicht automatisch zu unmittelbaren Produktionsstillständen führen, weil die Kunden laut Buchwald konsequent auf Double-Source-Strategien setzen und ihre Lieferketten entsprechend absichern.