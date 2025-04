Der österreichische Stahlkonzern voestalpine leidet massiv unter der schwachen Konjunktur und der anhaltenden Krise in der Automobilbranche in Deutschland. Wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte, halbierte sich der Gewinn nach Steuern in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr von 415 auf 207 Millionen Euro. Infolgedessen wurde der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr erneut nach unten korrigiert.

>>> Voestalpine-Chef Eibensteiner: "Wir verlieren gegenüber unseren internationalen Peers an Wettbewerbsfähigkeit"

Konzernchef Herbert Eibensteiner kommentierte die Situation: "Dem aktuell schwierigen konjunkturellen Umfeld in Europa begegnen wir mit aktivem Management und einer globalen Wachstumsstrategie." Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen betonte er, dass die voestalpine finanziell solide aufgestellt sei. Der Konzern setzt verstärkt auf seine internationale „local for local“-Strategie, die den Ausbau der Produktion in den Abnehmerländern vorsieht.