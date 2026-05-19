„Die Kelag investiert bis 2034 rund 4 Milliarden Euro in den Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energien und in die Netzinfrastruktur. Dabei handelt es sich um Investitionen, die für Generationen wirken. Österreich verfügt mit der Wasserkraft über ein ausgezeichnetes Fundament für eine erneuerbare Energieversorgung. Entscheidend ist der intelligente Energiemix, sowohl technologisch als auch regional: Wind und Sonne liefern zu unterschiedlichen Zeiten und Standorten Strom“, erläutert Kelag-Vorstand Danny Güthlein. Ziel muss ein ausgewogenes Energiesystem in Österreich sein - mit rund 40 Prozent Wasserkraft sowie je 30 Prozent Photovoltaik und Wind, wobei etwas mehr Wind als PV günstig für die Winterstromlücke wäre. Flankierend braucht es im Winter thermische Energie aus Biomasse und grünem Wasserstoff.

Kompakte, gut ausgelastete System reduzieren die Kosten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Wenn wir uns für Elektrizität entscheiden, ist es sinnvoll, so schnell wie möglich viele Kundinnen und Kunden mitzunehmen,“ so Kelag-Vorstand Danny Güthlein.