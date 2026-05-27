Brenner : Brenner dicht: Warum Europas wichtigste Transitroute jetzt 5G braucht

27.05.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Wenn der Brenner steht, stockt Europas Industrie. Die Sperre Ende Mai zeigt, wie verletzlich Logistik und Lieferketten auf der Alpenroute sind – und warum lückenloses 5G künftig entscheidend werden könnte.
Verkehrsstau auf der Brennerautobahn in Richtung Süden Italien zu Beginn der Urlaubszeit

Stau am Brenner: Täglich rollen tausende Lkw über die meistbefahrene Transitroute Europas – jede Stunde Stau kostet Millionen

- © penofoto.de - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
27.05.2026
Letzte Aktualisierung
27.05.2026
Wolfgang Korne