Industrie- und B2B-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen vor einem bekannten, aber wieder verschärften Problem: Die Kosten steigen schneller, als sich höhere Preise am Markt durchsetzen lassen. Laut der aktuellen „B2B Price Increase Study 2026“ der Strategieberatung Simon-Kucher rechnen die befragten Unternehmen im Durchschnitt mit Kostensteigerungen von elf Prozent. Tatsächlich am Markt realisiert werden demnach aber nur rund zwei Drittel der geplanten Preiserhöhungen. Besonders betroffen seien Verpackungshersteller, Baustoffunternehmen und Komponentenhersteller; in der Verpackungsindustrie erwarten die befragten Unternehmen Kostensteigerungen von knapp 17 Prozent. Grundlage der Studie ist eine Befragung von 213 Führungskräften aus Industrie- und B2B-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im April 2026.

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Die Ergebnisse fallen in eine Phase, in der sich der Kostendruck in Teilen der Industrie wieder bemerkbar macht. In Deutschland lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im April 2026 um 1,7 Prozent über dem Vorjahresmonat; gegenüber März stiegen sie um 1,2 Prozent. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ging der Anstieg vor allem auf höhere Preise für Vorleistungsgüter zurück, auch Energie verteuerte sich im Jahresvergleich. In Österreich blieben die Erzeugerpreise im produzierenden Bereich im März 2026 zwar im Jahresvergleich stabil, der zuvor deutliche Preisrückgang bei Energie schwächte sich aber ab. In der Schweiz stieg der Produzenten- und Importpreisindex im April gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, unter anderem wegen höherer Preise für Mineralölprodukte, Erdöl und Erdgas sowie Metalle und Metallhalbzeug.