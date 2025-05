In einem eindringlichen Appell an die Bundesregierung hat Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG, die Verlängerung der Strompreiskompensation für energieintensive Industriebetriebe bis zum Jahr 2030 gefordert. „Es sei eine Möglichkeit, kurzfristig auf ein schwieriges Umfeld zu reagieren“, erklärte Eibensteiner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Bleibe die Maßnahme aus, drohten erhebliche Wettbewerbsnachteile im europäischen Vergleich – insbesondere für die energieintensive Grundstoffindustrie in Österreich.

>>> Voestalpine-Chef Eibensteiner: "Wir verlieren gegenüber unseren internationalen Peers an Wettbewerbsfähigkeit"

Die Strompreiskompensation ist laut Eibensteiner keine klassische Subvention, sondern ein unionsrechtlich legitimiertes Instrument, das in der Beihilfeleitlinie der Europäischen Union verankert ist. Es zielt darauf ab, stromintensive Unternehmen vor den indirekten Kosten des EU-Emissionshandels (ETS) zu schützen. Diese entstehen durch höhere Strompreise, da Stromproduzenten die Preise für Emissionszertifikate auf die Verbraucher umlegen. „Die meisten EU-Staaten würden das nutzen und hätten es auch zum Teil bereits bis 2030 verlängert“, betonte Eibensteiner. In Österreich sei eine solche Verlängerung bislang nicht absehbar – obwohl die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten explizit auf diese Option hingewiesen habe.