Bei der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG war am Mittwoch in Linz Aufbruchsstimmung spürbar. 132 Aktionäre kamen ins Courtyard by Marriott am Europaplatz, wo Vorstandschef Robert Ottel nach einem wirtschaftlich starken Jahr einen optimistischen Ausblick gab: „Die Auftragslage ist auch heuer sehr gut.“

Nach turbulenten Jahren, dem Einstieg des Robau-Konsortiums rund um Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Mark Mateschitz, Stefan Pierer und Invest AG sowie Veränderungen an der Unternehmensspitze hat Rosenbauer 2025 wieder deutlich an Stärke gewonnen. Der Feuerwehrausstatter steigerte den Umsatz auf 1,429 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich auf 54,7 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber 2024 mehr als verdoppelt. Auch das operative Ergebnis legte zu: Das EBIT stieg auf 84,5 Millionen Euro, die EBIT-Marge erreichte 5,9 Prozent. Der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei 2,3546 Milliarden Euro.