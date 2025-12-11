Günter Papenburgs Imperium bewegt Schotter, Asphalt und Schrott. Doch Papenburg ist nicht nur ein Bauherr – er versucht auch seit Jahren sein Geschäft entlang der Wertschöpfungskette im Bereich des Rohstoff-Recycling zu erweitern. Salzgitter, mit fast 25.000 Mitarbeitern der zweitgrößte Stahlkocher Deutschlands – betreibt auch Schrotthöfe, und baut das Recycling massiv aus.

>>> Rüstungsboom statt Stahlflaute: Salzgitter schmiedet Panzerstahl

Seit vielen Jahren hält Papenburg Anteile, seit 2022 über 20 Prozent. Ende 2024 scheint das industrielle Puzzle komplett: Gemeinsam mit TSR Recycling, einem Stahlschrott-Recyclingunternehmen das zur Remondis-Gruppe der Familie Rethmann gehört legt er ein Angebot vor. Jetzt wird auch Papenburgs Strategie klarer: Wer Schrottströme kontrolliert, kontrolliert die grüne Stahlproduktion von morgen.

Und auch wenn derzeit unklar ist, wie viele Grünstahlanlagen entstehen werden, so ist sicher, dass Schrott künftig ein noch viel knapperes Gut sein wird, als er es jetzt schon ist. Dazu kommt ein weiterer Schatz, an dem Papenburg und TSR interessiert sind: Salzgitters 30-Prozent-Anteil an Aurubis, Europas größtem Metallrecycler – ein strategisches Asset und eine Cashcow. Doch was als industrielles Synergieprojekt aus Bau, Recycling und Produktion beginnt, wird in den Monaten danach zu einem zähen Ringen um die Macht.