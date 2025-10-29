Der Chef von Deutschlands größter Stahlfirma, Thyssenkrupp Steel Europe, Dennis Grimm, steht vor der Ablösung. Der 46-jährige Manager werde den Konzern verlassen, berichteten die Bild-Zeitung und Reuters unter Berufung auf Insiderinformationen. Der Rückzug kommt überraschend: Mitten in den laufenden Verhandlungen über einen möglichen Verkauf von Thyssenkrupp Steel Europe an den indischen Konzern Jindal Steel International. Zuvor heißt es, die Konzernmutter wolle sich von Grimm trennen. Im Aufsichtsrat soll es weder auf Arbeitgeber- noch auf Arbeitnehmerseite einen starken Rückhalt für Grimm gegeben haben

Laut Bild-Zeitung sollen Differenzen zwischen Grimm und Konzernchef Miguel Lopez über die künftige Ausrichtung der Stahlstrategie zu dem Rückzug geführt haben. „Hintergrund für den Rückzug seien Differenzen mit Konzernchef Miguel Lopez über die Strategie“, berichtete die Zeitung.

Dennis Grimm hatte die Position des Vorstandssprechers bei Thyssenkrupp Steel Europe erst Ende August 2024 übernommen – zunächst kommissarisch. Die offizielle Bestätigung durch den Aufsichtsrat folgte im September. Vorausgegangen war ein Zerwürfnis zwischen Grimms Vorgänger Bernhard Osburg und dem Vorstandsvorsitzenden der Konzernmutter, Miguel Lopez.