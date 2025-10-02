Die geplante „Stahlhochzeit“ zwischen Thyssenkrupp und Daniel Křetínskýs EP Group ist abgesagt – und zwar im Guten. Beide Seiten haben die Gespräche beendet, offiziell einvernehmlich. Die Tschechen geben ihren 20-Prozent-Anteil zurück, samt Rückerstattung des Kaufpreises. Eine Art „Stahl-Nullrunde“. Das ist, flapsig formuliert, das Ergebnis längerer Gespräche zwischen Thyssenkrupp und der EP Group des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský.

Für Thyssenkrupp wäre der Einstieg von Křetínský ein strategischen Hebel für die Umstrukturierung der Stahlsparte gewesen – insbesondere, um finanzielle Mittel, Expertise und Investitionen zur Dekarbonisierung zu mobilisieren. Die Zukunft von Thyssenkrupps Stahlsparte ist seit Jahren unsicher: Überkapazitäten drücken, bis zu 11.000 der 27.000 Jobs stehen vor Streichung oder Auslagerung.

Für den reichsten Mann Tschechiens, der rund um Handelsunternehmen wie Metro sowie Energieunternehmen ein Milliardenimperium erschaffen hat, wäre Thyssenkrupp Steel eine Chance gewesen, in eine größere Transformationsbranche einzusteigen – mit Einfluss auf die Energie- und Stahlwende in Europa – und eine Beteiligung mit Wachstumsperspektive.

Zudem, so hiess es, versprach der Deal für Křetínský eine starke Positionierung auf dem deutschen und europäischen Stahlmarkt und die Möglichkeit, ein 50:50 Joint Venture mit dem klassischen deutschen Industriekonglomerat aufzubauen.