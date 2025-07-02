Wollen wir in Europa wieder wettbewerbsfähig produzieren oder weiter Ausreden suchen? Fakt ist: Wer jetzt nicht automatisiert, wird ersetzt. Nicht durch andere Firmen, sondern durch Länder, die es tun.

Seit den von US-Präsident Trump eingeführten Zollregelungen ist eine altbekannte Diskussion wieder voll entfacht: Man wünscht sich mehr Produktion in Europa und mehr Unabhängigkeit von Importen. Die Diskussionen über Rückverlagerung der Produktion nach Europa sind nicht neu. Die Problematiken sind alt und bekannt – zu teuer, zu wenig Personal, zu bürokratisch. Sie sind immer dieselben und trotzdem passiert erschreckend wenig. Wie viele Produktionslinien sind tatsächlich zurückgekehrt? Die Antwort ist ernüchternd.

>>> Frisches Denken ist gefragt: Produzieren in Zeiten von volatilen globalen Machtverhältnissen

Die Wahrheit ist: Wer heute nicht konsequent automatisiert, digitalisiert und neu denkt, wird morgen nicht mehr produzieren – egal, in welchem Land. Aus meiner Sicht lautet also die Antwort auf die Frage „Produktion nach Europa holen?“ ganz grundsätzlich und unabhängig von der aktuellen politischen Situation: „Ja, auf jeden Fall!“