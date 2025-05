Die Industrieproduktion der Zukunft muss sich aber nicht nur einfacher und intuitiver „programmieren“ lassen sondern auch schneller und modularer an neue Marktbedingungen anpassen können. Ein Bespiel dafür liefert B&R mit zwei innovativen Transportsystemen (ACOPOStrak und ACOPOS 6D), mit denen Produkte im Produktionsprozess über intelligente Shuttles mit Weichensystemen oder schwebende Magnetplattformen zu individuell definierten Bearbeitungsschritten bewegen und je nach Produktvariante umleiten lassen. Das soll Umrüstzeiten senken und die Variantenvielfalt besser beherrschbar machen.

Siemens wiederum präsentiert umfassende Lösungen, die auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz abzielen. So soll eine neue Frequenzumrichter-Steuerung Elektromotoren in verschiedensten Anlagenteilen ihre Drehzahl automatisch je nach Bedarf hinauf- oder hinunterregulieren, um so Energie in Echtzeit optimieren zu können. Fernwartung und Fehlerdiagnose erfolgt dabei über digitale Zwillinge, während neue Schnellabschalter, die 1000 mal schneller schalten können als herkömmliche Geräte, Schäden bei Maschinen möglichst hintanhalten sollen.

Robotik – sichtbar innovativ

Robotik und mittlerweile auch „Cobotik“ steht auf der SMART natürlich wieder im Mittelpunkt. KUKA, einer der weltweit führenden Hersteller von Robotiklösungen mit Sitz in Augsburg und über 14.000 Mitarbeitenden, zeigt in Linz kompakte, schnelle SCARA-Roboter sowie den Cobot LBR iisy, der durch seine sensitive Sensorik direkt mit Menschen zusammenarbeiten kann.

Was Cobots besonders für KMU attraktiv macht: Sie sind mittlerweile einfach programmierbar, schnell integrierbar und unterstützen kollaboratives Arbeiten in flexiblen Fertigungszellen oder auf mobilen Plattformen – unter Einhaltung modernster Sicherheitsstandards.

Safety & Security – gemeinsam gedacht, praxisnah umgesetzt

Pilz, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der sicheren Automatisierung zeigt auf der SMART wiederum, wie Safety und Industrial Security mittlerweile zusammen gedacht und effizient umgesetzt werden können. Ein Highlight: Die weltweit erste vollständige IO-Link-Safety-Lösung. Sie ermöglicht sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen Sensoren und Aktoren, liefert umfangreiche Diagnosedaten und lässt sich nahtlos in modulare Maschinenkonzepte integrieren. Das senkt den Verdrahtungsaufwand und vereinfacht die Inbetriebnahme.

Weidmüller bringt mit der offenen Linux-basierten Edge-Plattform u-OS wiederum zusätzliche Innovationskraft nach Linz. In Kombination mit der Snap-In-Verbindungstechnik werden physische und digitale Schnittstellen intelligent zusammengeführt – ein starkes Signal für integriertes Engineering.

Das zeigt die SMART 25 in Linz: Ob mit Cobots, KI-basiertem Engineering oder OPC UA FX – die Zukunft der Automatisierung wird vernetzter, effizienter und offener denn je.