Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Wirtschaft und Industrie verspricht enorme Produktivitätszuwächse. Maschinen und Softwarelösungen übernehmen zunehmend Routinetätigkeiten, optimieren Prozesse und ermöglichen eine schnellere sowie präzisere Entscheidungsfindung. Studien – unter anderem vom McKinsey Global Institute und dem Ifo-Institut – zeigen, dass KI in bestimmten Bereichen Produktivitätssteigerungen von bis zu 40 % ermöglichen kann. Doch die zentrale Herausforderung bleibt: Wie lassen sich diese Effizienzgewinne in breiten gesellschaftlichen Wohlstand überführen, ohne soziale Ungleichheiten zu verschärfen?

1. Umverteilung über Bildung und Qualifizierung

Ein zentraler Ansatz ist die Förderung von Bildung und lebenslangem Lernen. KI wird viele einfache Tätigkeiten überflüssig machen, zugleich aber neue Anforderungen an Kompetenzen stellen – etwa in den Bereichen Datenanalyse, Technikverständnis und kognitive Flexibilität. Durch staatlich geförderte Umschulungen und Weiterbildungsprogramme kann ein großer Teil der Erwerbsbevölkerung für höherwertige Tätigkeiten qualifiziert werden. Ziel ist es, Menschen nicht zu ersetzen, sondern sie in ihrer Arbeitskraft durch KI zu ergänzen.

2. Gerechte Besteuerung von KI-basierten Gewinnen

Ein weiterer Weg, um KI-bedingte Wertschöpfung in gesellschaftlichen Nutzen umzuwandeln, liegt in der steuerlichen Gestaltung. Unternehmen, die durch KI massive Effizienzgewinne erzielen, sollten einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Diskussionen über eine „Robotersteuer“ – also eine Abgabe auf durch KI ersetzte menschliche Arbeitskraft – gewinnen an Bedeutung. Auch eine stärkere Besteuerung von Kapitalgewinnen in KI-intensiven Sektoren könnte erwogen werden, um den Ausbau öffentlicher Infrastruktur, Bildungseinrichtungen und sozialer Sicherungssysteme zu finanzieren.

3. Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn

Ein historisch bewährtes Mittel zur Verteilung von Produktivitätsgewinnen ist die Reduktion der Arbeitszeit. Wenn Maschinen effizienter arbeiten, können Menschen weniger arbeiten – ohne dass ihr Wohlstand sinkt. Modelle wie die 4-Tage-Woche oder flexible Arbeitszeitkonten bieten hier Spielraum. Voraussetzung ist jedoch eine angemessene Beteiligung der Beschäftigten an den Effizienzgewinnen durch Tarifverhandlungen oder gesetzliche Regelungen.

4. Stärkung der sozialen Sicherungssysteme

Gerade in der Übergangszeit – wenn Arbeitsplätze wegfallen, bevor neue entstehen – ist ein robuster Sozialstaat essenziell. Eine Reform des Arbeitslosengelds, gezielte Unterstützungsmaßnahmen für von Automatisierung betroffene Branchen sowie die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sind denkbare Instrumente. Sie würden helfen, soziale Spannungen zu vermeiden und Vertrauen in den technologischen Wandel zu stärken.