Was bedeutet Führung in einer Welt, die sich rasch und radikal verändert? Angesichts geopolitischer Spannungen, digitaler Disruption und eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wertewandels stehen Führungskräfte heute mehr denn je vor der Aufgabe, Orientierung zu geben – nicht allein durch Entscheidungen, sondern vor allem durch eine klare Haltung. Diese zentrale Erkenntnis prägte das jüngste Next Level Event, bei dem Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zukunftsweisende Leadership-Modelle diskutierten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle Fragen zur Zukunft universitärer Weiterbildung, zum strukturellen Wandel in Unternehmen und zur gelebten Vielfalt in der Führungskultur. Die Diskussion zeigte eindrücklich: Moderne Führung muss weit über Hierarchien hinausdenken.

Führung ist kein Titel mehr. Sie ist auch kein Privileg der obersten Hierarchieebenen. Was heute zählt, ist nicht Macht, sondern Haltung. Nicht Status, sondern Verantwortung. Diese zentrale Botschaft zog sich wie ein roter Faden durch das INDUSTRIEMAGAZIN-Event. Und eines wurde deutlich: Die Zeiten des „Command and Control“ sind vorbei. Führung ist heute kollaborativ, dezentral und geprägt von Unsicherheit. Was es braucht, ist nicht nur Expertise, sondern emotionale Intelligenz – die Fähigkeit, mit Wandel umzugehen, Orientierung zu geben und unterschiedliche Perspektiven produktiv zu integrieren.