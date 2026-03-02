Heimo Robosch, Executive Vice President bei Knapp, sieht trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen positiven Ausblick für die Branche. Die anhaltenden internationalen Konflikte und die damit verbundene wirtschaftliche Unsicherheit würden zwar das Investitionsverhalten vieler Unternehmen beeinflussen, gleichzeitig sei jedoch ein stabiler, teilweise sogar steigender Bedarf an Automatisierungslösungen zu beobachten. Als Gründe nennt er den zunehmenden Arbeitskräftemangel sowie den anhaltenden Kostendruck auf globale Lieferketten. „Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen sehen wir den Ausblick für unsere Branche – und besonders für Knapp – insgesamt positiv“, so Robosch.

Den zentralen Trend in der Anlagen- und Fördertechnik sieht er in der steigenden Flexibilisierung: „Lösungen, die sich schnell und effizient an veränderte Marktbedingungen anpassen und in die Systemlandschaft des Kunden nahtlos integrieren lassen.“ Denn Anforderungen wie „schnellere Lieferung, wachsendes Sortiment, höhere Individualisierung von Bestellungen und einfachere Integration von Retourenprozessen“ würden die Dynamik und Geschwindigkeit von Shuttle Systemen benötigen und erforderten generell einen höheren Automatisierungsgrad, meint Robosch. Entscheidend sei jedoch, dieses Thema nicht auf Basis von isolierten Technologien zu betrachten, sondern auf Basis von Gesamtkonzepten und dem Portfolio, das man seinen Kunden bieten kann.

Auch TGW Logistics setzt auf mobile Automatisierung als Spielbein neben den etablierten Technologien. Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Auftragseingang von 1,5 Milliarden Euro ein historisches Hoch in seiner über 50-jährigen Geschichte erreichen. Auf der Logimat 2026 steht der neue Taschensorter SmartPocket im Fokus, der statt auf eine Schleppkette wie herkömmliche Ausführungen auf autonome mobile Roboter setzt und damit das Potenzial eines Game Changers mitbringe, der die Branche nachhaltig verändern könnte, heißt es auf Anfrage aus dem Unternehmen