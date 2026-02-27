Vorstandsmitglied Nadine Despineux sprach gleich zu Beginn der Konferenz von einem „Firework of Counterbalance Innovation", das Jungheinrich an den beiden Tagen zeigen wolle. Sie betonte damit, dass es dabei nicht nur um neue Stapler, sondern um Technologie in ihrer Breite gehe und nannte die Themen Elektrifizierung, Automatisierung, Ergonomie und Konnektivität als wichtige Schlagworte. Die Weiter- und Neuentwicklungen von Jungheinrich zeigten jedenfalls, was im Fokus des Unternehmens steht: Neben verbesserter Ergonomie für die Mitarbeiter bringen die Fahrzeuge mehr Flächeneffizienz, höhere Prozessstabilität und einen immer höheren Automatisierungsgrad.

Despineux erklärte im Rahmen der Fachpressetage auch die Strategie, mit dem Produkt „Ant-on by Jungheinrich“ den Mid-tech-Markt zu bedienen, der das derzeit „am schnellsten wachsende Segment“ sei. Bei den Marktanteils-Erwartungen zeigte sie sich bewusst zurückhaltend, aber ehrgeizig: „Eine höhere, einstellige Zahl wäre schon sehr gut.“

Im September startete der Verkauf der neuen Einsteiger-Marke. Ant-on ist dabei das Ergebnis einer Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller EP Equipment, der sich auf lithiumbetriebene Lagertechnik spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit soll, so Jungheinrich, „deutsche Ingenieurskunst mit flexiblen, effizienten Produktionsstrukturen“ vereinen und zeichne sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Neben der Präsentation der neuen oder überarbeiteten Produkte gab es auch einen historischen Rückblick auf 70 Jahre Jungheinrich: von der ersten Ameise über den ersten wirklich technologisch durchdachten Truck in den 1990er Jahren bis hin zu den heutigen, komplexen Intralogistiklösungen – ein kontinuierlicher Entwicklungsbogen hin zu immer größeren Hubhöhen, mehr Kapazität und einem wachsenden Fokus auf Ergonomie und Fahrergesundheit.