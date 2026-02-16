Intralogistik-Messe Logimat : Logimat 2026: Diese österreichischen Aussteller begeistern
Die heurige Logimat knüpft mit dem Motto „Passion for Details“ direkt an das Vorjahr an – und will dabei bewusst einen Schritt weiter gehen. Im Zentrum stehe dabei eine zentrale Frage: Welches Detail macht eine Lösung wirklich einzigartig? Vom 24. bis 26. März präsentieren mehr als 1.600 internationale Aussteller aus mehr als 40 Ländern auf der ausgebuchten 120.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche ihre Produkte und Lösungen.
7iD Technologies zeigt als Anbieter von Komplettlösungen für Identifikationssysteme smarte Identifikationslösungen unter dem Motto „Daten verstehen, Werte schaffen, Zukunft sichern“. Das Portfolio von 7iD umfasst Identifikationslösungen wie Barcode- und RFID-Systeme, BLE (Bluetooth Low Energy), NB-IoT und moderne Kamerasysteme.
Halle Eingang Ost, Stand ES35
ABF demonstriert als Anbieter von Software- und Automatisierungslösungen für die Digitalisierung der Industrie ihre Expertise in den Bereichen Warehouse Management, Materialtracking und Materialflusssteuerung. Eines der Highlights am Stand der ABF GmbH wird die Vorstellung ihrer neuesten Entwicklungen im Bereich der KI-gestützten Intralogistik sein.
Vortrag am 25.3. von 11.00 bis 11.20: So senken Branchenführer Kosten im Lager um 30% - Digital optimiertes Transporthandling in Real-Time mit ABF-COO Christian Hiebl
Halle 4, Stand 4C67
Agilox Services zeigt auf der Logimat die neuesten Innovationen des Unternehmens, darunter simulationsbasierte Roboterentwicklung und End-to-End-Digital Twins für AMR. Der Agilox OFL und der agile Agilox ODM werden in Live-Demonstrationen zu sehen sein.
Halle 8, Stand 8F05
ARTI - Autonomous Robot Technology entwickelt Software für autonome mobile Roboter. ARTI bietet individuelle und separate KI-Kits für die verschiedenen technischen Teilaufgaben und komplette schlüsselfertige Produkte an. Es sind keine Änderungen an der Umgebung erforderlich, was die Einsatzzeit bis zum endgültigen Einsatzort reduziert.
Halle 3, Stand 3B03
Austropressen Roither Maschinenbau fertigt Ballenpressen und maßgefertigte Entsorgungsanlagen und bietet Lösungen für eine smarte Abfalllogistik.
Halle 3, Stand 3F15
Das Kompetenzcenter ECE-LOG von BT-Systems ist Generalunternehmer im Bereich Lagertechnik und Intralogistik und ist auf die Organisation und Durchführung von Projekten spezialisiert.
Halle 1, Stand 1H17
Bulmor Industries mit Sitz im oberösterreichischen Perg bietet Lösungen für den Umschlag von langen, schweren und sperrigen Gütern in Form von Seitenstaplern, Mehrwege-Seitenstaplern (Vierwegestapler), Kommissionierlösungen und Sondermaschinen.
Halle 10, Stand 10F51
BVS Verpackungs-Systeme zeigt auf der Logimat praxisnahe Verpackungs- und Logistiklösungen. Das Unternehmen "präsentiert innovative Technologien, smarte Systeme und individuelle Konzepte für zukunftssichere Logistikprozesse."
Halle 1G, Stand 1GA91 (Galerie)
Cargometer ist eine modulare Messinfrastruktur, die sich flexibel entlang des operativen Warenflusses platzieren lässt. Auf dem Messestand zeigt das Unternehmen live, wie Messdaten direkt im laufenden Betrieb entstehen und unmittelbar nutzbar sind.
Halle6, Stand 6B01
Covity entwickelte gemeinsam mit Zebra Technologies eine Bilderkennung zur Qualitätssteigerung des Warenausgangsprozess. Die Lösung läuft direkt in den mobilen SAP-Apps von covity und sind in SAP S/4, SAP ECC und sämtlichen Modulen (WM, EWM, etc.) lauffähig.
Halle4, Stand 4D11 und Halle2, Stand 2A21
Das Tech-Startup Digicust Flexco entwickelt seit 2020 eine KI-gestützte Plattform, die Zoll-Workflows automatisiert.
Halle4, Stand 4G50
DS Automotion GmbH zeigt auf der LogiMAT 2026, wie flexibel sich fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter an unterschiedliche Logistik- und Kundenanforderungen anpassen lassen. Im Mittelpunkt stehen die neue Version des Flottenmanagers NAVIOS Cockpit 3.0 sowie kundenspezifische Robotiklösungen. Halle8, Stand 8D05
EDITEL Austria bietet maßgeschneiderte EDI-Lösungen, um Geschäftsprozesse branchen- und länderübergreifend zu optimieren.
Halle4, Stand 4B71
Eibl DHT ist ein Anbieter im Bereich elektrischer, hydraulischer und mechanischer Antriebstechnik aus Weißkirchen an der Traun.
Halle1, Stand 1B65
Faigle Kunststoffe präsentiert auf der Logimat Kunststofflösungen für automatisierte Logistiksysteme und zeigt sein aktuelles Portfolio – darunter ultraleichte Rollenhalterungen, geräuscharme Sorter-Laufrollen mit integrierter Dämpfung, hochrobuste Lauf- und Führungsrollen sowie Speziallösungen für AMRs und Shuttle-Systeme.
Halle5, Stand 5A02
Fb Industry Automation zeigt auf der Logimat Intralogistiklösungen und Systeme wie das Fb Kompaktlager, das Fb Palettenlager, die Software Fb Stash oder Fb Retrofit-Lösungen.
Halle1, Stand 1C80
FloorBridge International aus Feldkirchen an der Donau ist ein Anbieter von Carbon Composite Bodenfugenprofilen unter anderem für Lagerhallen.
Halle8, Stand8D13
FMTec zeigt ihr Portfolio intelligenter Sicherheitslösungen für Logistik, Industrie, Tourismus und Service. Im Zentrum des Messeauftritts steht das neu gestaltete elektronische Schrankschließsystem.
Halle4, Stand4A24
Fronius International zeigt auf der Logimat flexible und nachhaltige Ladesysteme für die Intralogistik.
Halle10, Stand10C05
Das Familienunternehmen Gliewe ist spezialisiert auf die Antriebsauslegung, Umsetzung und den Support von Produkten im Bereich der Antriebstechnik.
Halle1, Stand 1B65
Hendrich Sicherheitstechnik ist Lösungsanbieter für mehr Sicherheit durch professionelle Led-Projektionssysteme.
Halle1, Stand 1L33
Heylog FlexCo zeigt ihre Lösung der dynamischen LKW-Ankunftssteuerung und Hofabwicklung über Whatsapp & Co.
Halle4, Stand 4B71
HWArobotics zeigt auf der Messe das Portfolio an Paletten- und Behälter-Shuttle-Systemen, Mini-Shuttle-Systeme, Split-Case-Kommissioniersysteme und die dazugehörige Steuerungssoftware.
Halle8, Stand 8A61
InfPro IT Solutions präsentiert Softwarelösungen für durchgängig digitale, transparente und automatisierte Transport- und Logistikprozesse.
Halle4, Stand 4G01
KEBA zeigt auf der Logimat Intralogistik-Lösungen wie etwa einen automatisierten Pick-Prozess mit KI-unterstützter Objekterkennung mit einem mobilen Roboter mit aufgesetztem Manipulator von igus.
Halle5, Stand 5D71
Knapp ist mit den Tochterunternehmen Industry Solutions und Systemintegration auf der Logimat vertreten. Den Konzern findet man in Halle 3, die Töchter in Halle 8 und Eingang Ost. Dabei geben Knapp-Manager auch einige Vorträge, die alle im Forum Nord, Halle 7, Stand 7C65, stattfinden:
24.3. 13.30 - 13.50: „rise to new dimensions with AI in logistics“ mit Roman Schnabl, Vice President Product Management
24.3. 15.30 - 15.50: Master Data: Driving operational Excellence and Compliance mit Stephan Stoiser, Head of Department Digital Products bei proQ und Lukas Lehmann, Teamleiter Verpackungslogistik bei Fraunhofer IML.
25.3. 15.30 - 15.50: AMRs as the Core of Modern Logistics: Combining high throughput with maximum flexibility mit Stefan Kaltner, Product Management, KNAPP AG.
Halle3, Stand 3B01, Stand 3B03
Halle 8, Stand 8A45
Halle Eingang Ost, Stand EO41
Kraiburg stellt ergonomische Arbeitsplatzmatten für Lager und Produktion her - etwa Anti-Ermüdungsmatten vor allem für Steharbeitsplätze oder ESD-Arbeitsplatzmatten gegen statische Entladung.
Halle5, Stand 5B06
Auf der Logimat zeigt der Anbieter für Tragrollen, Hubtische und Fördertechnik-Komponenten, Kraus Betriebsausstattung und Fördertechnik, unter anderem Live-Demos des Tragrollen-Konfigurators für vereinfachte Projektplanung.
Halle1, Stand 1G45
LOKET zeigt das Portfolio an Schutznetzlösungen für Industrie und Intralogistik.
Halle5, Stand 5A07
LTW Intralogistics bietet - gemeinsam mit dem Mutterkonzern Doppelmayr - Lösungen für die Intralogistik inklusive eigener Software.
Halle1, Stand 1B37
Lubandy Logistic Services aus Bad Blumau bietet Lagerplanung und Automatisierung und wurde etwa für ein Beratungsprojekt im Ausland mit dem Constantinus Award ausgezeichnet.
Halle1, Stand 1B04
Der AGV-Hersteller Melkus Mechatronic zeigt auf vergrößerter Standfläche seine AGV-Flotte und die technischen Neuerungen im Detail und präsentiert erstmals den Palettentransporter G130 3.0 mit optimierter Batteriekapazität.
Halle8, Stand 8A67
MTA GmbH aus Ennsdorf tritt auf der Logimat als Full-Service-Anbieter und Spezialist für Antriebskomponenten in der Intralogistik auf und zeigt ein neues AGV/AMR Steuerungskonzept.
Halle5, Stand 5D21
Die niederösterreichische Software-Firma Ondot solutions bietet digitale Lösungen für KEP-Dienstleister und Speditionen an, so die eigens entwickelte Plattform „shippingNET“ für die Paketverfolgung.
Halle4, Stand 4D81
Das familiengeführte Unternehmen Pamminger Verpackungstechnik stellt Verpackungsmaschinen und Verpackungsanlagen sowie Steuerungssoftware her und präsentiert auf der Logimat unter anderem seine 'Raptor'-Technologie.
Halle6, Stand 6A55
PDi Digital fokussiert sich auf Lösungen für digitale Identifikation, Prozessoptimierung und Intralogistik.
Halle 4, Stand 4D05
PG3 Consulting zeigt die KI-Lösung smart.POL KI – eine KI-Anwendung für Lager- und Logistikprozesse, die direkt auf die in der smart.POL dokumentierten Prozesse, Objekte und Regeln zugreift und in allen Sprachen nutzbar macht.
Halle4, Stand 4F37
Q-Drives mit Headquarter in Enns bietet Lösungen für Anwendungen zu Antriebs- und Automatisierungsaufgaben in Kleinspannung.
Halle1, Stand 1D01
Recom Power stellt auf der Logimat seine RMOD High Voltage Module vor - die On-Board-DC/DC-Wandler sind dazu konzipiert, aus der Hochspannungs-Traktionsbatterie des Fahrzeugs effizient Niederspannungsnetze (12/24V) zu generieren.
Halle9, Stand 9D46
RedPilot zeigt auf der Logimat seine intelligente Softwarelösung zur Ressourcenoptimierung in der Logistik, die Personal- und Maschineneinsatz in Echtzeit plant, Engpässe identifiziert und Prozesse durch maschinelles Lernen verbessert.
Halle7, Stand 7C78
S2data stellt seine vollumfängliche Software vor, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Transportplanung vollständig automatisiert, analysiert, visualisiert und laufend optimiert.
Vortrag am 25.3. 12:30 – 12:50 : Von der Disposition zum integrierten Netzwerk: Wie KI die Transportplanung neu definiert mit Stefan Kremsner, CEO & Co-Founder, S2data GmbH. Forum Süd, Halle4, Stand 4C61
Halle4, Stand 4A64
Schmid Anlagenbau aus Vorarlberg zeigt auf der Logimat Fördertechniken für die Lebensmittelindustrie.
Halle1, Stand 1D03
Servus Intralogistics entwickelt und liefert als Generalunternehmen weltweit schlüsselfertige, automatisierte Intralogistik-Lösungen.
Halle3, Stand 3D71
Siba System Integration ist ein Komplettanbieter und Systemlieferant für Logistikanlagen, aber auch Lieferant für Insellösungen und Sondermaschinenbau.
Halle 3, Stand 3A51
SSR ist in der Branche der Stromschienenreinigung für Intralogistik tätig - das Portfolio umfasst vor allem - aber nicht nur - Stromschienenreinigungsgeräte.
Halle1, Stand 1D40
TGW präsentiert auf der Logimat viefältige Lösungen, so unter anderem den Taschensorter SmartPocket, der statt einer Schleppkette auf mobile Roboter setzt.
Vortrag am 24.3. 13:00-13:20 Designing for Tomorrow: Automation Architectures That Scale With Your Operation mit Martin Price, Senior Vice President, Global Marketing, TGW Logistics GmbH. Forum Nord, Halle7, Stand 7C65
Halle5, Stand 5C21
Voestalpine Krems bietet Rohr- & Profillösungen aus Stahl. Als Supply-Chain-Partner verfügt das Unternehmen über eine trimodale Anbindung.
Halle5, Stand 5D70
Voestalpine Krems Finaltechnik ist Anbieter für Hochregallager und Lagertechnik, deren Kompetenz Dach und Wand tragende, vollautomatisch zu bedienende Lager bis zu 50 m Höhe sind.
Halle3, Stand 3B21
Welser Profile entwickelt und produziert rollgeformte Sonderprofile, Profilrohre und Baugruppen aus Stahl und Nichteisenmetallen und bietet Kunden ein komplettes Lösungspaket für effiziente Material- und Informationsflüsse.
Halle3, Stand 3C68
Wieder Maschinenbau aus Straßwalchen stellt auf der Logimat ihre maßgefertigten Hubtische aus.
Halle9, Stand 9B24
Wingliner International ist ein auf Spezial-Nutzfahrzeugaufbauten spezialisiertes Unternehmen und bekannt für die Entwicklung und Produktion von LKW-Aufbauten, deren Seitenwände sich vollautomatisch nach oben öffnen lassen.
Halle9, Stand 9B71