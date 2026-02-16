Die heurige Logimat knüpft mit dem Motto „Passion for Details“ direkt an das Vorjahr an – und will dabei bewusst einen Schritt weiter gehen. Im Zentrum stehe dabei eine zentrale Frage: Welches Detail macht eine Lösung wirklich einzigartig? Vom 24. bis 26. März präsentieren mehr als 1.600 internationale Aussteller aus mehr als 40 Ländern auf der ausgebuchten 120.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche ihre Produkte und Lösungen.

7iD Technologies zeigt als Anbieter von Komplettlösungen für Identifikationssysteme smarte Identifikationslösungen unter dem Motto „Daten verstehen, Werte schaffen, Zukunft sichern“. Das Portfolio von 7iD umfasst Identifikationslösungen wie Barcode- und RFID-Systeme, BLE (Bluetooth Low Energy), NB-IoT und moderne Kamerasysteme.

Halle Eingang Ost, Stand ES35

ABF demonstriert als Anbieter von Software- und Automatisierungslösungen für die Digitalisierung der Industrie ihre Expertise in den Bereichen Warehouse Management, Materialtracking und Materialflusssteuerung. Eines der Highlights am Stand der ABF GmbH wird die Vorstellung ihrer neuesten Entwicklungen im Bereich der KI-gestützten Intralogistik sein.

Vortrag am 25.3. von 11.00 bis 11.20: So senken Branchenführer Kosten im Lager um 30% - Digital optimiertes Transporthandling in Real-Time mit ABF-COO Christian Hiebl

Halle 4, Stand 4C67

Agilox Services zeigt auf der Logimat die neuesten Innovationen des Unternehmens, darunter simulationsbasierte Roboterentwicklung und End-to-End-Digital Twins für AMR. Der Agilox OFL und der agile Agilox ODM werden in Live-Demonstrationen zu sehen sein.

Halle 8, Stand 8F05

ARTI - Autonomous Robot Technology entwickelt Software für autonome mobile Roboter. ARTI bietet individuelle und separate KI-Kits für die verschiedenen technischen Teilaufgaben und komplette schlüsselfertige Produkte an. Es sind keine Änderungen an der Umgebung erforderlich, was die Einsatzzeit bis zum endgültigen Einsatzort reduziert.

Halle 3, Stand 3B03

Austropressen Roither Maschinenbau fertigt Ballenpressen und maßgefertigte Entsorgungsanlagen und bietet Lösungen für eine smarte Abfalllogistik.

Halle 3, Stand 3F15

Das Kompetenzcenter ECE-LOG von BT-Systems ist Generalunternehmer im Bereich Lagertechnik und Intralogistik und ist auf die Organisation und Durchführung von Projekten spezialisiert.

Halle 1, Stand 1H17

Bulmor Industries mit Sitz im oberösterreichischen Perg bietet Lösungen für den Umschlag von langen, schweren und sperrigen Gütern in Form von Seitenstaplern, Mehrwege-Seitenstaplern (Vierwegestapler), Kommissionierlösungen und Sondermaschinen.

Halle 10, Stand 10F51

BVS Verpackungs-Systeme zeigt auf der Logimat praxisnahe Verpackungs- und Logistiklösungen. Das Unternehmen "präsentiert innovative Technologien, smarte Systeme und individuelle Konzepte für zukunftssichere Logistikprozesse."

Halle 1G, Stand 1GA91 (Galerie)

Cargometer ist eine modulare Messinfrastruktur, die sich flexibel entlang des operativen Warenflusses platzieren lässt. Auf dem Messestand zeigt das Unternehmen live, wie Messdaten direkt im laufenden Betrieb entstehen und unmittelbar nutzbar sind.

Halle6, Stand 6B01

Covity entwickelte gemeinsam mit Zebra Technologies eine Bilderkennung zur Qualitätssteigerung des Warenausgangsprozess. Die Lösung läuft direkt in den mobilen SAP-Apps von covity und sind in SAP S/4, SAP ECC und sämtlichen Modulen (WM, EWM, etc.) lauffähig.

Halle4, Stand 4D11 und Halle2, Stand 2A21

Das Tech-Startup Digicust Flexco entwickelt seit 2020 eine KI-gestützte Plattform, die Zoll-Workflows automatisiert.

Halle4, Stand 4G50

DS Automotion GmbH zeigt auf der LogiMAT 2026, wie flexibel sich fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter an unterschiedliche Logistik- und Kundenanforderungen anpassen lassen. Im Mittelpunkt stehen die neue Version des Flottenmanagers NAVIOS Cockpit 3.0 sowie kundenspezifische Robotiklösungen. Halle8, Stand 8D05

EDITEL Austria bietet maßgeschneiderte EDI-Lösungen, um Geschäftsprozesse branchen- und länderübergreifend zu optimieren.

Halle4, Stand 4B71

Eibl DHT ist ein Anbieter im Bereich elektrischer, hydraulischer und mechanischer Antriebstechnik aus Weißkirchen an der Traun.

Halle1, Stand 1B65