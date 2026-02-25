Bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurde der Video-Schiedsrichter, kurz VAR, vom Weltverband FIFA eingeführt. Viele Fußball-Expert*innen sahen damals das Ende von strittigen Entscheidungen und von Schiedsrichtern beeinflussten Ergebnissen. Knapp sieben Jahre später liest man fast täglich in der Fachpresse von (Zitat Hans Krankl) „irreregulären“ Matchausgängen trotz des Einsatzes der Video-Assistenz. Die große Frage bleibt also: was bringen Assistenzsysteme wirklich? Und wie können diese die Logistik unterstützen?

Manuelle Kommissionierprozesse zeichnen sich durch hohe Wiederholfrequenzen und starke körperliche Belastungen für Mitarbeitende aus. Aufgrund der vielfältigen Aufgabenstellungen mit unterschiedlichster Körperbewegungen und -haltungen ist die Auswahl des optimalen Assistenzsystems sehr komplex. Welches Assistenzsystem aus Exoskeletten, Kommissionierhilfen etc. für das spezifische Unternehmen und den jeweiligen Mitarbeitenden die beste Lösung bringt, muss oft ohne objektives, datenbasiertesEntscheidungsverfahren getroffen werden. Dabei wird häufig die funktionale Integration in bestehende Prozessesowie die Anpassung an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nur mangelhaft berücksichtigt. Daraus resultiert, dass Assistenzsysteme zwar mit teils hohen Investitionskosten angeschafft, von den Mitarbeitenden jedoch oft nur teilweise oder gar nicht genutzt werden.

Genau an diesem Punkt setzt das Projekt MARBLE von Fraunhofer Austria an. In diesem wurde ein Entscheidungsunterstützungssystem für die systematische, transparente und datenbasierte Auswahl von Assistenzsystemen für Produktions- und Logistikprozesse entwickelt. Durch eine intelligente Bewertungslogik werden unternehmensspezifische Prozessparameter und Kennzahlen mit den Eigenschaften der Assistenzsysteme abgeglichen. Daraus entsteht eine strukturierte, nach der Prozesseignung gereihte Auflistung geeigneter Systeme, um Investitionen in Assistenzsysteme zielgerichtet und mit Nutzen fürs Unternehmen und jeden Mitarbeitenden zu veranlassen.

Wie beim VAR im Fußball zeigt sich auch in der Logistik: Technologie allein erzielt keine verbesserten Ergebnisse.

