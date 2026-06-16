Europa rückt bei Hyundai Material Handling deutlich stärker in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Der südkoreanische Hersteller will sein Händlernetz massiv ausbauen, zahlreiche neue Elektrostapler auf den Markt bringen und seine Lieferfähigkeit weiter verbessern. Innerhalb der kommenden fünf Jahre strebt das Unternehmen einen Marktanteil von vier bis fünf Prozent im europäischen Markt für Gegengewichtsstapler an.

Verantwortlich für die Neuausrichtung ist seit Anfang 2026 Dongjoon „DJ“ Lee. Der frühere Leiter des globalen Vertriebs übernahm die Verantwortung für das Europageschäft und soll die Expansion des Herstellers beschleunigen. „Mit der Gründung von HD Hyundai XiteSolution wurde der Bereich Industrial Vehicles strategisch neu aufgestellt, um global unabhängiger und wettbewerbsfähiger agieren zu können“, erklärt Lee. „Unser Ziel ist es, Hyundai Material Handling in Europa als Premiumanbieter mit hoher vertikaler Integration und besonders kurzen Lieferzeiten zu etablieren.“