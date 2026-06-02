Verlängert eine solche Beratungsleistung auch die Projektlaufzeit?

Häufig ja. Die Projektlaufzeit ist oft länger, weil eine Anlaufkurve dazugehört – und das ist völlig normal, kein Wermutstropfen. Man muss unterscheiden zwischen technischer Inbetriebnahme und echter Betriebsreife. Wichtig ist, dass wir von Beginn an mehr begleiten: Zusammenhänge erklären, aufzeigen, welche Stellschrauben es gibt, wie Verantwortlichkeiten sinnvoll verteilt werden und gegebenenfalls auch Trainings wiederholen. Gerade in der Anlaufphase zeigt sich, wie das System auf reale Auftragsprofile, Stammdatenqualität, Personalbesetzung und Ausnahmeprozesse reagiert. Das ist Teil unseres Leistungsumfangs, um den Kunden professionell in seine neue Eigenverantwortung zu begleiten.

Viele Kunden gehen in die Automatisierung mit der Erwartung, dass danach alles selbsterklärend und unmittelbar leistungsfähiger als zuvor ist. Im ersten Moment ist nicht immer bewusst, dass zunächst eine Lernkurve zu durchlaufen ist. Diese ist jedoch realistisch und machbar – wie die Erfahrungen aller bisherigen Kunden zeigen. Eine enge Begleitung in dieser Phase schafft Orientierung und erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit, weitere Automatisierungsschritte mit demselben Partner umzusetzen. Für SSI Schäfer ist das mehr als Idealismus: Vertrauen, das im ersten Schritt entsteht, bildet die Grundlage für langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen.

Was sind die Auswirkungen auf Arbeitsplätze und die Qualifizierung der Mitarbeitenden? Wie viel technologisches Verständnis ist gefragt?

In manuell geprägten Logistikumfeldern gibt es mit Blick auf Automatisierung oftmals die Sorge vor einem direkten Abbau von Arbeitsplätzen. Die Praxiserfahrung zeigt jedoch, dass Automatisierung in den meisten Fällen einem anderen Ziel dient: Unternehmen wollen Wachstum und steigende Anforderungen an die Logistik bewältigen – etwa höhere Durchsatzraten, größere Lagerdichte, kürzere Reaktionszeiten und verlässliche Lieferversprechen.

Entsprechend ergeben sich aus der Automatisierung meist veränderte Aufgabenprofile. Tätigkeiten verändern sich: Mitarbeitende, die heute manuell kommissionieren, werden künftig stärker zur Schnittstelle zwischen Mensch und automatisierter Anlage. Damit gehen neue Anforderungen einher, insbesondere an Qualifikation, Systemverständnis und eigenständiges Handeln. Dadurch verändert sich sowohl das Anforderungsprofil als auch die Vergütungsstruktur, weil sich die Aufgaben grundlegend wandeln. Eine Palette oder einen Behälter von A nach B zu bringen, gehört zwar nach wie vor zum Kerninhalt, aber der Logistiker muss plötzlich mehr Systemverständnis mitbringen: Systemzusammenhänge verstehen, mit Fehlerfällen umgehen, wissen, an wen er sich wenden kann. Das sind ganz andere Anforderungen. Das bedeutet für das Individuum einen echten Change-Prozess. Mitarbeitende müssen nicht zu Softwareexperten werden, aber sie müssen verstehen, wie das System reagiert, wo Engpässe entstehen und wann sie selbst eingreifen müssen.

In vielen Projekten liegt der Fokus zunächst stark auf der technischen Inbetriebnahme und Leistungsfähigkeit der Anlage. Gleichzeitig zeigt sich, dass der nachhaltige Erfolg maßgeblich davon abhängt, wie gut die Mitarbeitenden auf die neuen Prozesse vorbereitet sind. Qualifikation, Prozessklarheit und Sicherheit im Umgang mit der Anlage haben direkten Einfluss auf die Gesamtperformance. Genau hier setzen wir an, indem wir technologische und menschliche Aspekte konsequent zusammendenken. Das ist kein reines Schulungsthema, sondern ein Organisationsentwicklungsthema.

Das heißt, bei Automatisierungsprojekten sind Schulungstage für die Mitarbeitenden Standard?

Schulungen gehören für uns selbstverständlich zu jeder Automatisierungslösung. Das Wissen sollte nicht nur einmal vermittelt werden, sondern im Betrieb verfügbar bleiben.

Den organisationsbezogenen Change-Prozess sehen wir jedoch typischerweise in der Verantwortung des Kunden. Wir können technologie- und prozessnah befähigen – also Bedienung, Fehlerbilder, Eskalationswege, Systemverhalten und operative Stellhebel erklären. Die Führungs-, Kommunikations- und Rollenklärung im Unternehmen muss kundenseitig parallel laufen. Dafür braucht es einen Prozess- und Organisationsentwicklungsansatz, der normalerweise aus dem HR- und Personalbereich des Kunden kommt: Wie begleite ich die Mitarbeitenden? Wie halte ich sie in Informationsschleifen? Wie bette ich Trainings ein, und wie begleite ich die Menschen, wenn nach dem Training noch Fragen entstehen? Wie kommuniziere ich, dass sich ihre Stellenbeschreibung ändert? Das sind Führungs- und Personalthemen, die kundenseitig parallel laufen sollten – und die ebenfalls entscheidend sind. Die besten Projekte sind am Ende diejenigen, in denen Technik, Prozess und Organisation gemeinsam vorbereitet werden.

Am Ende ist erfolgreiche Automatisierung kein reines Technikprojekt. Sie wird erst dann erfolgreich, wenn Technologie, Prozesse, Daten, Menschen und Verantwortung zusammenpassen.