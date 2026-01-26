Das andere Trendthema, die KI, ist hingegen voll angekommen. Wo kommt KI bei TGW Logistics zum Einsatz?

Puhl: Unser Kommissionierroboter RovoFlex ist ein gutes Beispiel. Das ist nicht einfach ein Roboterarm – die kann man überall kaufen. Die Intelligenz von RovoFlex liegt in der visuellen Mustererkennung und der daraus abgeleiteten Entscheidungsfindung. Der Mensch erfasst intuitiv in Sekundenbruchteilen: Größe, Gewicht, Form und Geometrie eines Produkts in einer Kiste. Der Roboter kann das nicht ohne Training. Unsere Teams haben der Maschine diese Fähigkeit beigebracht – durch intensive KI-Trainings, in denen der Greifer lernt, Muster zu erkennen, Produkteigenschaften einzuordnen und daraus die richtige Greifstrategie abzuleiten: Welche Kraft ist nötig? Wie muss die Grifffläche angesetzt werden? Diese proprietäre Intelligenz ist das Ergebnis tausender Trainingsstunden und das echte Differenzierungsmerkmal von TGW Logistics. Die Erfolgsquote ist beeindruckend: Kunden, die ein RovoFlex-System kauften, bestellen oft zehn weitere Stück nach. Das deutet auf einen echten Durchbruch hin.

Kommen wir zur großen Standorterweiterung in Marchtrenk – 16.000 Quadratmeter neue Produktionshalle, 100 Millionen Euro Investition bis Sommer 2026. Wie läuft das Projekt?

Puhl: Wir haben den Anspruch, die Nummer-eins-Projekt-Company zu sein. Wenn wir Projekte für Kunden realisieren, müssen sie funktionieren. Wenn wir ein Projekt für uns machen, muss es noch besser laufen. Das ist quasi unsere interne Messlatte. Faktisch: Wir sind voll im Plan. TGW Logistics ist in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass wir Satellitenflächen anmieten mussten. Das war nicht optimal – weder für die Produktionsbedingungen noch für die logistische Vernetzung. Jetzt konsolidieren wir alles an einem Standort. Damit kommen unsere TGW-Standards – Produktion wie Logistik – voll zum Tragen. Das ist eine signifikante Effizienzsteigerung für uns.

Wohin entwickelt sich TGW Logistics in den nächsten Jahren?

Puhl: Wir wollen profitabel wachsen – durch die großartigen Menschen, die wir haben. Das ist wirklich die Grundlage: Wir müssen attraktiv sein für Talente, ihnen Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten. Wenn wir solche Leute haben, finden wir die richtigen Wege. Strategisch haben wir ein Standbein und ein Spielbein. Das Standbein ist klar: unsere Technologien und Projektierung heute. Das Spielbein liegt im Bereich Software und Services aus Software, sowie im Bereich mobile Automatisierungstechnologien. Wir sind am Anfang dieser Reise. Das gilt nicht nur für TGW Logistics – das betrifft die ganze Intralogistik-Industrie. Da wollen wir mitspielen.