In Deutschland haben die Unternehmen ihre Investitionspläne für 2026 zuletzt leicht angehoben. Laut ifo Institut stiegen die Investitionserwartungen im März auf +0,2 Punkte, nach -3,1 Punkten im Dezember 2025. Ausschlaggebend ist vor allem eine verbesserte Auftragslage in Teilen der Industrie. Gleichzeitig belasten steigende Energiekosten im Zuge des Iran-Krieges sowie eine erhöhte Unsicherheit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Besonders in der Industrie zeigt sich eine gewisse Belebung. Der Saldo der Investitionserwartungen verbesserte sich von -6,9 Punkten im Dezember auf +0,1 Punkte im März. Vor allem nicht-energieintensive Branchen planen häufiger Investitionsausweitungen. Hier stieg der Wert von -6,4 auf +2,0 Punkte.

Deutliche Zuwächse verzeichnen zentrale Industriezweige: Im Maschinenbau verbesserten sich die Erwartungen von -8,6 auf +2,1 Punkte, im Fahrzeugbau von +2,9 auf +14,8 Punkte. Energieintensive Branchen bleiben hingegen zurück. Der Saldo lag hier im März bei -9,0 Punkten. In der Chemie verschlechterten sich die Erwartungen weiter leicht.

Auch bei Forschung und Entwicklung planen viele Unternehmen wieder höhere Ausgaben. Der entsprechende Saldo im Verarbeitenden Gewerbe drehte von -4,1 auf +1,2 Punkte. Zusätzlich gewinnen Investitionen in Software an Bedeutung, unter anderem im Zusammenhang mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Außerhalb der Industrie bleibt das Bild uneinheitlich. Im Handel verharren die Investitionserwartungen mit -9,6 Punkten auf niedrigem Niveau. Dienstleistungsunternehmen zeigen sich hingegen etwas zuversichtlicher, hier stieg der Saldo von +1,1 auf +2,8 Punkte.