Ein zentraler Anwendungsfall des Autostore-Systems ist die Ersatzteillogistik für den Spritzgießmaschinen-Hersteller Engel. Seit 2018 betreut Cargo-Partner die Logistik für diesen Kunden. Durch den Systemwechsel habe sich laut Engel-Vizepräsident Harald Wegerer die Performance deutlich verbessert: „Die Zusammenarbeit mit Cargo-Partner hat zu einer spürbaren Verbesserung der Ersatzteil-Performance geführt – so deutlich, dass Kund:innen aktiv nachfragten, was sich verändert hat.“

Die Umstellung auf das Autostore-System war komplex. Während der Bauphase wurden mehr als 12.800 Einzelteile verbaut, die in fünf Lkw-Ladungen mit einem Gesamtgewicht von 16,5 Tonnen angeliefert . Parallel dazu erforderte die Integration des Systems 736 Programmierstunden. Das Lagerverwaltungssystem von Cargo-Partner wurde dabei so angebunden, dass eine reibungslose Kommunikation und Echtzeitsteuerung der Prozesse möglich ist.

Das Spektrum der gelagerten Artikel reicht dabei von sehr kleinen Komponenten bis hin zu großen Teilen. Annahmeschlusszeiten bis 18:30 Uhr garantieren, dass Bestellungen noch am selben Tag eltweit in den Versand gehen. Im Durchschnitt bearbeitet das iLogistics Center rund 1.000 Bestellpositionen pro Tag und versendet täglich etwa 300 Pakete.

Krisztián Haslinger, Project Manager Contract Logistics, berichtet: „Autostore hat die Wegzeiten im Lager um 50 Prozent verkürzt und die Umschlaggeschwindigkeit erhöht, während gleichzeitig eine hohe Kommissioniergenauigkeit und eine einfache Bedienung für unsere Lagerkolleg:innen gewährleistet sind.“