Die Industrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Automatisierung, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge verändern nicht nur einzelne Prozesse, sondern ganze Produktionssysteme. Auf der Hannover Messe 2025 hat Delta Electronics mit dem Einstieg in den Cobot-Markt und einer strategischen Partnerschaft mit Nvidia ein deutliches Signal gesetzt. Ziel ist es, Robotik, Simulation und reale Fertigung enger miteinander zu verzahnen – und damit den nächsten Schritt in Richtung vollständig digitalisierter Produktion zu gehen.

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Im Interview erklärt Michael Mayer-Rosa, wie digitale Zwillinge bereits heute in globalen Produktionsstätten eingesetzt werden, warum selbst kleinste Abweichungen in der Fertigung künftig kein Problem mehr darstellen und welche Rolle vernetzte Roboter in der Fabrik der Zukunft spielen. Zudem gibt er Einblicke, wie Unternehmen dem Fachkräftemangel begegnen können und warum Benutzerfreundlichkeit gerade für den Mittelstand entscheidend ist. Klar wird: Die nächste Evolutionsstufe der Industrie hat längst begonnen.