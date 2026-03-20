Wie würden Sie den Status Quo des Automatisierungsmarktes in Österreich beschreiben? Wie ausgereift ist er Ihrer Meinung nach?

Andreas Ausweger: Was Jungheinrich betrifft, haben wir nahezu alle Automatisierungslösungen aus unserem Portfolio bereits bei verschiedensten Unternehmen in Österreich implementiert. Egal ob mobile Roboter oder automatische Kleinteile-Lager: Es ist alles bereits in mehrfacher Form in Betrieb. Unternehmen haben die Möglichkeit der Automatisierung definitiv schon erkannt.

Haben Sie Automatisierungsprojekte auch in unterschiedlichen Unternehmensgrößen umgesetzt?

Wir haben Kunden vom großen Retailer bis hin zur Fenstermanufaktur. Es wird automatisiert, wo es nur geht. Aber es gibt auch Spielraum nach oben: Zwar sind schon viele Unternehmen auf den Zug aufgesprungen, aber noch nicht die Masse. Das sehen wir an den umliegenden Nachbarländern: In der Schweiz, Italien oder Deutschland ist der Automatisierungsgrad - wahrscheinlich aufgrund der dortigen Industrien - wesentlich höher als bei uns.

Wie weit sind die Technologien in der Automatisierung bereits fortgeschritten?

Sehr weit, würde ich sagen. Der einfachste Fall, den man automatisieren kann, ist der Transport von Ware A nach B mit einem mobilen Roboter. Die Implementierung solcher Systeme ist mittlerweile ein Standardprozess, das geht recht schnell. Komplexere Umsetzungen sind automatische Kleinteile-Lager mit Regalbediengeräten. Je größer das System, desto komplexer die Umsetzung, aber das ist alles kein Zauberwerk mehr und funktioniert reibungsfrei.

Wo ist die Nachfrage nach Automatisierung besonders hoch?

Die größte Nachfrage gibt es in der mobilen Robotik – und das unabhängig von der Unternehmensgröße.