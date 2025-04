Die AMAG, der führende Aluminiumkonzern aus Oberösterreich, blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück, das sich deutlich in der Bilanz niederschlägt. Der Gewinn nach Steuern sank von 66,4 auf 43,2 Millionen Euro, während das EBITDA leicht von 188,4 auf 179,2 Millionen Euro zurückging. Auch der Umsatz verzeichnete ein Minus von 0,7 Prozent und lag bei 1,4 Milliarden Euro.

>>> AMAG erhält neuen Aufsichtsratschef: Alessandro Dazza folgt auf Herbert Ortner

Trotz dieser Rückgänge zeigt sich die Konzernführung zufrieden. Allerdings bleibt der Ausblick für das laufende Jahr unsicher – insbesondere im Hinblick auf US-Zölle und die angespannte Lage in der Automobilbranche.