Punkte, die Interims-CFO Scheithauer - das Unternehmen sei auf der Suche nach einer Permanentbesetzung des Postens - ganz objektiv ansprechen könne und bei denen er "seine Seniorität und sein Netzwerk" einbringe. Was plant man im Detail: An seinen drei Kernmärkten Europa, China und USA will das Unternehmen festhalten. Die Weiterentwicklung von Produkten sei dagegen ein wesentlicher Faktor der Veränderung. So will man das etwas aus der Zeit gefallene Geschäftsmodell der klassischen Serienproduktion, für fünf bis sieben Jahre voraus planbare Volumina zu produzieren, die dann verlässlich abgerufen werden, durch "kommerziell mutigere Ansätze im Angebotsprozess" ablösen. Modularität und Agilität sind Stichworte in einer an Disruptionen reichen Zeit. Vorstellbar: Kürzere Etappen der Zusammenarbeit, etwa auf zwei Jahre angelegt. "Ein Modul Zwei und ein Modul Drei könnten dann bei Interesse des Kunden realisiert werden", sagt Pollmann.

Ein weiterer Hebelpunkt: Sich noch breiter aufzustellen. "Wir wollen uns in Zeiten von Überkapazitäten nicht auf künftiges Marktwachstum verlassen, sondern an der Durchdringung der gesamten Zulieferwelt mit Pollmann-Produkten arbeiten", sagt Stefan Pollmann. Das Waldviertler Unternehmen sei da in Summe noch ein relativ "kleiner Fisch im Teich". Einige OEM bediene man aktuell nur rudimentär. Dieses Potenzial wolle man "anbohren" - mit Erfolg, wie eine Auftragsnominierung im Februar, die sich im Herbst angebahnt hatte, zeige. Rund 40 bis 50 Prozent der Neunominierungen betreffen den E-Mobilitätsbereich, auch der Türschlossbereich sei immer noch stark. "Und der Verbrennerbereich ist nicht zum Erliegen gekommen", sagt Pollmann.