Insolvenzantrag, Werksschließungen, Massenentlassungen: Meyer Burger kämpft ums Überleben. Die beiden deutschen Tochtergesellschaften – die Zellfabrik in Bitterfeld-Wolfen mit 331 Beschäftigten und das Entwicklungszentrum in Hohenstein-Ernstthal mit 289 Beschäftigten – haben offiziell Insolvenz beantragt. Mitten im globalen Solarboom rutscht Meyer Burger in die Pleite – ein Alarmsignal für Europa.

Die Zahlungsunfähigkeit in Deutschland folgt nur zwei Tage, nachdem Meyer Burger auch in den USA die Notbremse zog: Die Solarmodul-Produktion im Werk Goodyear, Arizona wurde abrupt gestoppt, sämtliche 282 Beschäftigten entlassen. Das Werk war auf in Deutschland gefertigte Solarzellen angewiesen. Die Probleme in Deutschland setzten einen Dominoeffekt in Übersee in Gang – das globale Geschäftsmodell kollabierte.

In der Schweiz sollen die Konzernzentrale mit 60 Mitarbeitern und Meyer Burger Americas Ltd. vorerst bestehen bleiben - allerdings nur noch als Hüllen ohne aktive Produktion. In Deutschland und den USA ruhen die Anlagen, in Thun konzentrieren sich kleine Teams auf Restgeschäfte und Abwicklung. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 wurde erneut verschoben – eigentlich hätte Meyer Burger bis zum 31. Mai 2025 liefern müssen. Doch aufgrund laufender Finanzierungsgespräche zur Restrukturierung hat das Unternehmen eine Fristverlängerung beantragt. Die Situation bleibt angespannt – nicht nur in Deutschland, sondern konzernweit.

Noch gibt es keine Entscheidung, ob ein Investor einsteigt, Teile des Unternehmens übernimmt oder ob es zu einer Abwicklung kommen wird. Die Konzernführung betont, man prüfe alle Optionen, um Technologie und Know-how zu erhalten – doch die Lage bleibt ungewiss.

Doch wie konnte es so weit kommen? Wie konnte Meyer Burger – einst als europäischer Solarchampion gefeiert – in nur wenigen Jahren in die Insolvenz schlittern? Um die aktuellen Turbulenzen rund um Werksschließungen und Finanzprobleme zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit des Unternehmens – und auf die strukturellen Probleme der europäischen Photovoltaikindustrie.