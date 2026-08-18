Deutschlands Industrie steckt in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Hohe Energiepreise, Bürokratie, geopolitische Spannungen, schwache Investitionen, die Konkurrenz aus China und Fehler bei der Transformation zur Elektromobilität werden regelmäßig als Ursachen genannt. All das ist relevant. Doch eine unbequeme Frage gerät dabei schnell in den Hintergrund: Kann sich die deutsche Industrie Arbeitskosten und tarifliche Sonderregeln aus erfolgreichen Jahrzehnten noch in derselben Form leisten?

Die Antwort darauf fällt weniger eindeutig aus, als manche Debatten vermuten lassen. Arbeitnehmer sind nicht die Verursacher der deutschen Industriekrise. Aber Löhne, Arbeitszeiten, Zulagen und Abfindungsregelungen sind Teil einer Kostenstruktur, die Unternehmen im internationalen Wettbewerb finanzieren müssen. Und diese Kosten sind hoch.