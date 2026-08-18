Industriekrise Deutschland : Deutschlands Industrie gegen sich selbst: Warum alte Privilegien zur Standortfrage werden
Deutschlands Industrie steckt in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Hohe Energiepreise, Bürokratie, geopolitische Spannungen, schwache Investitionen, die Konkurrenz aus China und Fehler bei der Transformation zur Elektromobilität werden regelmäßig als Ursachen genannt. All das ist relevant. Doch eine unbequeme Frage gerät dabei schnell in den Hintergrund: Kann sich die deutsche Industrie Arbeitskosten und tarifliche Sonderregeln aus erfolgreichen Jahrzehnten noch in derselben Form leisten?
Die Antwort darauf fällt weniger eindeutig aus, als manche Debatten vermuten lassen. Arbeitnehmer sind nicht die Verursacher der deutschen Industriekrise. Aber Löhne, Arbeitszeiten, Zulagen und Abfindungsregelungen sind Teil einer Kostenstruktur, die Unternehmen im internationalen Wettbewerb finanzieren müssen. Und diese Kosten sind hoch.
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49,50 Euro pro Stunde: Warum Deutschlands Arbeitskosten zur Standortfrage werden
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts kostete eine Arbeitsstunde im deutschen Verarbeitenden Gewerbe 2025 durchschnittlich 49,50 Euro. Zum Vergleich: In Tschechien waren es 20,20 Euro, in Polen 17,10 Euro und in Rumänien 12,00 Euro. Seit 2020 erhöhten sich die durchschnittlichen Arbeitskosten je geleisteter Stunde in Deutschland über alle betrachteten Wirtschaftsbereiche hinweg um 22,3 Prozent.
Hohe Arbeitskosten sind allerdings nicht automatisch ein Standortnachteil. Ein Hochlohnland kann sehr erfolgreich produzieren, wenn seine Beschäftigten entsprechend produktiv sind, Unternehmen technologisch führend bleiben und hochwertige Produkte hohe Margen ermöglichen. Genau dieses Zusammenspiel hat Deutschland jahrzehntelang ausgezeichnet. Problematisch wird es, wenn Kosten weiter steigen, während Produktivität, Auslastung und Wettbewerbsfähigkeit schwächeln. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellte bereits in seinem Jahresgutachten 2024/25 fest, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gegenüber wichtigen Handelspartnern gesunken sei. Gleichzeitig seien Kapazitätsauslastung und Arbeitsproduktivität zurückgegangen.
Stellenabbau in der Autoindustrie: Deutschlands wichtigste Branche verliert Jobs
Wie ernst die Lage inzwischen ist, zeigt sich besonders deutlich in der Automobilindustrie. Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts waren dort Ende des ersten Halbjahres 2026 noch rund 691.500 Menschen beschäftigt. Das waren 42.300 weniger als ein Jahr zuvor. Zugleich handelt es sich um den niedrigsten Beschäftigungsstand der Branche seit 2005.
Es geht also nicht mehr um eine theoretische Standortdebatte. Die Anpassung hat begonnen.
Auch die Unternehmenszahlen zeigen, wie stark sich das Umfeld verändert hat. Porsche erzielte 2024 noch einen operativen Gewinn von rund 5,6 Milliarden Euro. 2025 waren es lediglich 413 Millionen Euro bei einem Umsatz von 36,27 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil des Einbruchs hing mit milliardenschweren Belastungen durch die strategische Neuausrichtung, Batterieaktivitäten und andere Sondereffekte zusammen. Im ersten Halbjahr 2026 stabilisierte sich das Geschäft wieder: Der operative Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33,9 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, obwohl der Umsatz um 5,1 Prozent sank.
Das Beispiel zeigt zugleich, warum es zu einfach wäre, die Krise auf Personalkosten zu reduzieren. Porsche selbst verweist unter anderem auf schwierige Märkte, insbesondere China, eine veränderte Nachfrage, US-Zölle sowie Kosten der eigenen strategischen Neuausrichtung. Der seit Januar 2026 amtierende Vorstandsvorsitzende Michael Leiters will deshalb Strukturen vereinfachen, Hierarchien abbauen und das Unternehmen stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren.
ZF gegen die Zeppelin-Zulage: Der neue Streit um alte Industrie-Privilegien
Wie schwierig es wird, bestehende Vergütungsstrukturen anzupassen, zeigt der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen.
Am Stammsitz erhalten rund 7.500 Beschäftigte eine übertarifliche sogenannte Zeppelin-Zulage. Sie entspricht nach Berichten ungefähr zehn Prozent des Bruttoeinkommens. ZF hat die entsprechende Vereinbarung zur Jahresmitte 2027 gekündigt und will die bisherige Konstruktion verändern. Die Pläne lösten im Sommer 2026 erhebliche Proteste aus.
Der Konflikt findet vor einem ernsten wirtschaftlichen Hintergrund statt. ZF setzte 2025 rund 38,8 Milliarden Euro um, nach 41,4 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Zugleich konnte der Konzern seine bereinigte operative Marge von 3,5 auf 4,5 Prozent verbessern. Auch im ersten Halbjahr 2026 zeigte sich eine operative Erholung: Bei 19,3 Milliarden Euro Umsatz erreichte ZF ein bereinigtes EBIT von 964 Millionen Euro und eine Marge von fünf Prozent.
Gerade daran zeigt sich die eigentliche Schwierigkeit. Unternehmen können gleichzeitig wirtschaftlich unter Druck stehen, Tausende Stellen abbauen und dennoch in einzelnen Kennzahlen Fortschritte erzielen. Umso härter wird darüber gestritten, welche Lasten Beschäftigte, Eigentümer und Management jeweils tragen sollen.
35-Stunden-Woche unter Druck: Die Rückkehr einer heiklen Industrie-Debatte
Auch die Debatte über Arbeitszeiten muss differenziert geführt werden. Die 35-Stunden-Woche gilt nicht für jeden Arbeitnehmer in Deutschland und auch nicht automatisch für sämtliche Industrieunternehmen. Sie ist vor allem eine tarifliche Errungenschaft der Metall- und Elektroindustrie. In der westdeutschen Metallindustrie gilt sie seit 1995; in vielen ostdeutschen Betrieben wurde oder wird sie schrittweise eingeführt.
Gleichzeitig gewinnen Forderungen nach längeren Arbeitszeiten wieder an Gewicht. Im Sommer 2026 unterstützte etwa Stihl-Aufsichtsratschef Nikolas Stihl die Forderung, in der Metall- und Elektroindustrie über längere Wochenarbeitszeiten ohne entsprechenden Lohnausgleich zu sprechen. Sein Argument: Eine Erhöhung der geleisteten Stunden bei gleichem Monatsentgelt könnte die Kosten je Arbeitsstunde senken.
Die Gewerkschaften vertreten die Gegenposition. Die IG Metall argumentiert unter anderem, kürzere Arbeitszeiten erhöhten die Attraktivität industrieller Arbeitgeber und könnten helfen, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Zudem enthält der aktuelle Metalltarif nicht nur Entgeltsteigerungen, sondern auch Regelungen zu zusätzlichen freien Tagen. Seit April 2026 stiegen die Tarifentgelte nach dem Abschluss der Tarifrunde 2024 noch einmal um 3,1 Prozent.
Porsche im Umbau: Warum Kostensenkung und Beschäftigungsschutz kollidieren
Problematisch wird es jedoch, wenn tarifliche oder betriebliche Leistungen faktisch unabhängig von der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens behandelt werden.
Eine Zulage, die während erfolgreicher Jahrzehnte gut finanzierbar war, kann in einer schweren Transformation zu einer Belastung werden. Dasselbe gilt für großzügige Abfindungsprogramme, Vorruhestandsmodelle oder historisch gewachsene Sonderregelungen. Das bedeutet nicht, dass sämtliche Leistungen gestrichen werden sollten. Aber ihr wirtschaftlicher Zweck darf hinterfragt werden.
Bei Porsche wird dieser Zielkonflikt besonders deutlich. Nach Handelsblatt-Informationen verbindet die derzeitige Restrukturierung Einschnitte mit weitreichenden Zusagen an die Belegschaft, darunter eine langfristige Beschäftigungssicherung. Gleichzeitig hat das Unternehmen selbst angekündigt, seine Organisation zu verschlanken und die Kostenstruktur dauerhaft zu verbessern.
Ein Umbau, bei dem sämtliche bestehenden Ansprüche unangetastet bleiben, wird allerdings zwangsläufig schwieriger. Das gilt besonders dann, wenn die eingesparten Mittel an anderer Stelle für Software, Automatisierung, Batterietechnik, Forschung oder neue Produktionsverfahren benötigt werden.
Wer ist schuld an der Industriekrise? Warum einfache Antworten nicht reichen
Die Industriekrise zu einer Krise der Arbeitnehmer zu erklären, wäre dennoch falsch. Deutschlands strukturelle Probleme reichen sehr viel weiter. Der Sachverständigenrat nennt unter anderem hohe bürokratische Belastungen, lange Genehmigungsverfahren, schwache Investitionen sowie den beschleunigten Wandel durch Dekarbonisierung, Demografie, internationalen Handel und künstliche Intelligenz.
Auch die Unternehmensführungen tragen Verantwortung. Deutsche Hersteller haben technologische Entwicklungen teilweise zu spät erkannt, Kostenstrukturen über Jahre wachsen lassen und sich in wichtigen Märkten auf Geschäftsmodelle verlassen, deren Profitabilität nicht garantiert war. Porsche selbst spricht inzwischen von einer notwendigen strukturellen Anpassung der Organisation und einer stärkeren Konzentration auf das Kerngeschäft.
Ebenso wenig kann die Politik ihre Verantwortung auf Unternehmen und Beschäftigte abschieben. Energieversorgung, Infrastruktur, Unternehmenssteuern, Regulierung, Sozialabgaben und Genehmigungsverfahren bestimmen wesentlich mit, ob industrielle Produktion in Deutschland wirtschaftlich attraktiv bleibt.
Deutschlands Industrie vor der Machtprobe: Wer für den Standort zahlen muss
Aber auch Arbeitnehmervertreter werden sich einer Frage stellen müssen: Welche Leistungen sind unverzichtbarer sozialer Schutz – und welche sind Privilegien aus einer Epoche, in der deutsche Industriekonzerne deutlich höhere Margen erwirtschafteten?
Es geht dabei nicht darum, gute Löhne gegen Wettbewerbsfähigkeit auszuspielen. Deutschland wird den internationalen Kostenwettbewerb mit Niedriglohnstandorten ohnehin nicht gewinnen. Der Standort muss produktiver, innovativer und technologisch besser sein.
Doch genau deshalb kann er sich auf Dauer auch keine Kosten leisten, denen keine entsprechende Produktivität oder Wertschöpfung gegenübersteht.
Die entscheidende Debatte lautet deshalb nicht, ob Politik, Management oder Beschäftigte die Verantwortung für die Industriekrise tragen. Sie lautet, welchen Beitrag jeder von ihnen leisten muss, damit industrielle Wertschöpfung in Deutschland wieder dauerhaft wettbewerbsfähig wird.
Wer jede Veränderung der bisherigen Regeln von vornherein ausschließt, schützt womöglich kurzfristig Besitzstände. Langfristig schützt er damit aber nicht unbedingt die Arbeitsplätze, an denen diese Besitzstände hängen.