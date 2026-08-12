Der hoch verschuldete Autozulieferer ZF Friedrichshafen vollzieht bei seiner Sicherheitssparte Lifetec einen bemerkenswerten Kurswechsel. Nach mehreren Jahren, in denen ein Verkauf, der Einstieg eines Investors oder ein Börsengang als mögliche Zukunft für das Geschäft mit Airbags, Sicherheitsgurten und Lenkrädern galten, soll Lifetec nun vorerst vollständig im Konzern bleiben. Für die deutschen Standorte bringt die Entscheidung mehr Klarheit. Eine Rückkehr zu den alten ZF-Strukturen ist allerdings ebenso wenig vorgesehen wie eine Garantie, dass ein Verkauf dauerhaft ausgeschlossen ist.

Finanzvorstand Michael Frick machte die neue Linie bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen 2026 öffentlich. ZF habe entschieden, dass Lifetec „bis auf Weiteres vollständig im Besitz von ZF verbleiben“ werde. Der Konzern bezeichnet die Sparte als erfolgreiches Geschäft mit attraktivem finanziellem Potenzial und verweist insbesondere auf die langfristigen Perspektiven im weltweiten Markt für passive Sicherheitssysteme. Gleichzeitig soll Lifetec weiterhin operativ eigenständig arbeiten.

Damit ist die jahrelange Suche nach einer neuen Eigentümerstruktur zunächst gestoppt. Ein endgültiger Schlusspunkt unter die Verkaufspläne ist die Entscheidung aber nicht. Schon die Formulierung „bis auf Weiteres“ lässt ZF Spielraum. Frick erklärte zudem, dass die eigenständige Tochter stärker auf Effizienz und Ergebnisverbesserungen ausgerichtet werden soll. Wo es wirtschaftlich sinnvoll sei, sollen Synergien mit dem ZF-Konzern genutzt werden. Dadurch könnten sich später erneut strategische Optionen für Lifetec eröffnen.