Lange Zeit war die 800-Volt-Technik bei Elektroautos vor allem teuren Oberklassemodellen vorbehalten. Porsche Taycan, Audi e-tron GT oder große elektrische SUV demonstrierten, welche Ladeleistungen mit einer entsprechend ausgelegten Hochvoltarchitektur möglich sind. Mittlerweile wandert die Technik jedoch zunehmend in günstigere Fahrzeugklassen. Auch in Österreich gibt es inzwischen mehrere Elektroautos mit 800-Volt-System, die für weniger als 50.000 Euro erhältlich sind – zumindest in der Einstiegsversion oder im Rahmen aktueller Herstelleraktionen.

>>> Mercedes letzte Wette: Wie Ola Källenius den Stern aus der Spur brachte

Der wichtigste Vorteil einer höheren Systemspannung zeigt sich beim Schnellladen. Für dieselbe elektrische Leistung ist bei 800 Volt weniger Stromstärke notwendig als bei einem 400-Volt-System. Das kann Kabel, Leistungselektronik und Thermomanagement entlasten und ermöglicht hohe Ladeleistungen. Allerdings ist die Spannung allein kein Garant für kurze Ladestopps. Entscheidend sind unter anderem Batteriegröße, Zellchemie, Temperaturmanagement und vor allem die Ladekurve. Deshalb ist die Zeit von zehn auf 80 Prozent in der Praxis häufig aussagekräftiger als eine spektakuläre maximale Kilowatt-Angabe.

Gerade für österreichische Fahrerinnen und Fahrer, die regelmäßig längere Strecken auf der Westautobahn, Südautobahn oder ins benachbarte Ausland zurücklegen, kann eine hohe Ladegeschwindigkeit einen spürbaren Unterschied machen. Und inzwischen muss der Einstieg in die 800-Volt-Klasse nicht mehr 60.000 oder 70.000 Euro kosten.